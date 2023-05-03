Завкафедри львівського вишу робив кар’єру науковця, використовуючи підроблені дипломи

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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3 травня 2023

На Львівщині затримали викладача та завідувача кафедри одного з вишів, якого підозрюють у підробленні дипломів.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років, повідомляють в поліції Львівської області. 

За допомогою підроблених дипломів, чоловік отримував вчені звання доцента та професора, наукові ступені кандидата наук та доктора наук, а також почесне наукове звання. 

"Йому регулярно нараховувались та виплачувались усі відповідні доплати. Загалом сума незаконних виплат, які отримав зловмисник за ці роки, становить близько 700 тисяч гривень", – зазначають в поліції. 

Фото: Поліція Львівської області

Як зазначають журналісти "Наших грошей. Львів", ймовірнойдеться про 59-річного Василя Андріїва, який кілька місяців тому очолював кафедру права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій.

За інформацією поліції, в 2009 році чоловік, якому на той час було 45 років, надав підроблений диплом кандидата юридичних наук, для влаштування на роботу в один з вищих навчальних закладів Львівщини. 

У 2012 році, як з’ясували правоохоронці, він надав ще один підроблений диплом доктора юридичних наук того ж столичного університету й отримав вчене звання професора та підвищення по службі.

У цьому навчальному закладі чоловік пропрацював до 2016 року, після чого перейшов на роботу в інший львівський виш, де до 2022 року очолював одну з кафедр.

Чоловіка підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень. 

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, ректора тернопільського вишу звинувачують у плагіаті.

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