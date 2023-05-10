МОН звернулося до поліції через ймовірну підробку Спартаком Субботою документів про освіту

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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10 травня 2023

Міністерство освіти та науки України заявило, що не видавало блогеру Спартаку Субботі Свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту. МОН звернулося до поліції щодо підробки документів.

Відомості про диплом магістра Спартака Субботи, копія якого прикладена до атестаційної справи, у Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО відсутні, повідомили у відомстві.

"Раніше до МОН надійшов запит на публічну інформацію щодо достовірності вказаних документів. Під час перевірки з’ясували, що у матеріалах атестаційної справи щодо присудження наукового ступеня Субботі С.О., наявні завірені належним чином копії документів", – йдеться у повідомленні.

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Міністерство надіслало запити до ДП "Інформаційно-іміджевий центр" та ДП "Інфоресурс", аби підтвердити факт наявності у реєстрах вказаних документів про освіту.

 У МОН кажуть, що не видавали цього свідоцтва

"Цю інформацію ми вже передали до Національної поліції України із проханням перевірити можливий факт підроблення та зумисне використання підроблених документів Субботи Спартака Олександровича", – кажуть у МОН.

Нагадаємо, 10 травня 2023 блогер Спартак Суббота виклав у загальний доступ документи про свою освіту. Серед них було у Свідоцтво, нібито видане МОН, яким підтверджувався його диплом магістра Університету у Ніцці.

"Я – справжній науковець, не заради галочки. Постійно займаюся науковою роботою, багато працюю", – сказав Спартак Суббота.

Раніше блогера Спартака Субботу звинуватили у шахрайстві, відсутності фахової освіти, стосунках з клієнтками, у співробітництві з партією ОПЗЖ і навіть у тому, що насправді його звати не Спартак, а Олександр. Потім він показав своє свідоцтво про народження. Утім, користувачі соціальних мереж поставили його під сумнів.

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