В Австралії пропонують відстрілювати кенгуру, щоб ті не померли з голоду

Австралійські екологи пропонують відстрілювати кенгуру, щоб тварини не помирали від голоду – адже популяція сумчастих росте, а під час посухи їм буде бракувати їжі.

Відповідну ідею озвучила екологиня Кетрін Моузбі в інтерв'ю австралійському мовнику AFP, повідомляє CBC News.

"Під час останньої посухи, за нашими оцінками, в деяких районах загинуло 80 або 90% кенгуру.

Вони помирають з голоду – заходять у громадські туалети і їдять туалетний папір, або лежать на дорозі голодні, поки їхні дитинчата намагаються прогодуватися", – розповіла екологиня в інтерв'ю AFP.

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Виконавчий директор Kangaroo Industry Association of Australia Денніс Кінг прогнозує, що скоро популяція кенгуру в Австралії може сягнути 60 мільйонів – це у понад 2,3 рази більше, ніж кількість людей.

Під час рясних дощів в Австралії відбувається "демографічний бум" серед кенгуру, але згодом настає посуха, і сумчасті гинуть у муках.

Однак якщо "демографічний бум" триватиме – тварини будуть помирати з голоду. Щоб запобігти цьому, Кетрін Моузбі пропонує вбити частину тварин.

"Це зменшить їхню кількість, і тоді, коли настане посуха, ми не матимемо проблем із соціальним забезпеченням.

Якби ми розглядали їх як ресурс і керували ними таким чином, ми б не мали такої катастрофічної смертності, яку ми спостерігаємо", – додала екологиня.

National Geographic пише, що в Австралії проживають 50 мільйонів кенгуру – це символ континенту.

Однак вчені вважають, що їхнє надмірне розмноження шкодить не лише врожаю, а й самим сумчастим.

Наприклад, уряд штату Вікторія запевняє, що кенгуру можуть шкодити сільськогосподарським угіддям, майну та довкіллю, і навіть становити загрозу для людей.

Надлишок тварин тварин також призводить до дефіциту їжі, що і сталося в 2016 і 2017 роках. Тоді у країні налічувалося майже 45 мільйонів цих тварин – приблизно вдвічі більше, ніж людського населення.

Останній "демографічний бум" спричинили дощі, які сприяли збільшенню рослинності, але зрештою дощ закінчився посухою.

Експерт Денніс Кінг побоюється, що незабаром країна може знову зіткнутися з подібною ситуацією.

Цикл розмноження прискорюється, а ідеальні погодні умови можуть призвести до зростання кількості сумчастих на наступні кілька років.

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Нагадаємо, за офіційними даними, кенгуру в Австралії більш ніж удвічі перевищують кількість людей. Їхня чисельність зросла до "чумних масштабів" за відсутності традиційних хижаків, як-от динго, а також полювання з боку мисливців-аборигенів.

Страховики стверджують, що кенгуру причетні до понад 80% щорічних аварій між транспортними засобами і тваринами.

При цьому в країні існують "квоти" на вбивство кенгуру. Держава дозволяє мисливцям контролювати чисельність сумчастих, однак за останні роки ці норми були виконані лише на 4%.