У Великій Британії після 25-річної заборони дозволили тестувати косметику на тваринах

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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12 травня 2023

У Великій Британії суд скасував заборону щодо тестування косметики на тваринах й дозволив випробування на них хімічних компонентів. 

Раніше заборона на таке тестування діяла протягом 25 років.

Дозвіл дали для того, щоб законодавство Великої Британії відповідало  нормам ЄС, повідомляє BBC.

З 1998 року в країні діяла заборона на тестування косметики або її інгредієнтів на тваринах.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Хімічну продукцію на живих істотах могли випробовувати лише для створення ліків. 

Однак, у 2020 році Європейське хімічне агентство дозволило компаніям тестувати деякі інгредієнти на тваринах, аби переконатися, що вони безпечні для працівників косметичних підприємств. 

Попри вихід з ЄС у 2020 році Велика Британія залишила ці правила чинними.

Рішення Верховного суду про скасування цієї заборони вже розкритикували понад 80 косметичних брендів.

Раніше ми розповідали, чи тестують в Україні косметику на тваринах.

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