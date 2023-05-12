У Великій Британії після 25-річної заборони дозволили тестувати косметику на тваринах

У Великій Британії суд скасував заборону щодо тестування косметики на тваринах й дозволив випробування на них хімічних компонентів.
Раніше заборона на таке тестування діяла протягом 25 років.
Дозвіл дали для того, щоб законодавство Великої Британії відповідало нормам ЄС, повідомляє BBC.
З 1998 року в країні діяла заборона на тестування косметики або її інгредієнтів на тваринах.
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Хімічну продукцію на живих істотах могли випробовувати лише для створення ліків.
Однак, у 2020 році Європейське хімічне агентство дозволило компаніям тестувати деякі інгредієнти на тваринах, аби переконатися, що вони безпечні для працівників косметичних підприємств.
Попри вихід з ЄС у 2020 році Велика Британія залишила ці правила чинними.
Рішення Верховного суду про скасування цієї заборони вже розкритикували понад 80 косметичних брендів.
Раніше ми розповідали, чи тестують в Україні косметику на тваринах.
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