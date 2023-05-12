У Великій Британії після 25-річної заборони дозволили тестувати косметику на тваринах

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
1741
12 травня 2023

У Великій Британії суд скасував заборону щодо тестування косметики на тваринах й дозволив випробування на них хімічних компонентів. 

Раніше заборона на таке тестування діяла протягом 25 років.

Дозвіл дали для того, щоб законодавство Великої Британії відповідало  нормам ЄС, повідомляє BBC.

Реклама:

З 1998 року в країні діяла заборона на тестування косметики або її інгредієнтів на тваринах.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Хімічну продукцію на живих істотах могли випробовувати лише для створення ліків. 

Однак, у 2020 році Європейське хімічне агентство дозволило компаніям тестувати деякі інгредієнти на тваринах, аби переконатися, що вони безпечні для працівників косметичних підприємств. 

Попри вихід з ЄС у 2020 році Велика Британія залишила ці правила чинними.

Рішення Верховного суду про скасування цієї заборони вже розкритикували понад 80 косметичних брендів.

Раніше ми розповідали, чи тестують в Україні косметику на тваринах.

Реклама:

Читайте також: 150 млн помирає щороку: як на тваринах тестують ліки та косметику


Реклама:


Реклама:
 8406
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4370
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3462
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат