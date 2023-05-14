У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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14 травня 2023

У Миколаєві на дитячому майданчику загинула 4-річна дитина. Власницю атракціону, де гралася дівчинка, затримали.

Дівчинка бавилася на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з його відділень, повідомили у поліції регіону.

Трагедія трапилася 13 травня 2023 року. Близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території дитячого майданчика загинула дитина.

Як повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет, за попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення.

 Дівчинка бавилася на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з його відділень

Правоохоронці встановлюють всі обставини смерті дівчинки. На період слідства, дитяче містечко "Казка", де стався нещасний випадок, не працюватиме.

Пізніше у поліції повідомили, що затримали 45-річну власницю батута. Нині вирішується питання про повідомлення жінці про підозру.

 Власницю атракціону, де гралася дівчинка, затримали

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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