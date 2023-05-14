У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали

У Миколаєві на дитячому майданчику загинула 4-річна дитина. Власницю атракціону, де гралася дівчинка, затримали.

Дівчинка бавилася на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з його відділень, повідомили у поліції регіону.

Трагедія трапилася 13 травня 2023 року. Близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території дитячого майданчика загинула дитина.

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Як повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет, за попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення.

Дівчинка бавилася на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з його відділень

Правоохоронці встановлюють всі обставини смерті дівчинки. На період слідства, дитяче містечко "Казка", де стався нещасний випадок, не працюватиме.

Пізніше у поліції повідомили, що затримали 45-річну власницю батута. Нині вирішується питання про повідомлення жінці про підозру.

Власницю атракціону, де гралася дівчинка, затримали

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.