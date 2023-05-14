"Ало, мам": українські військові привітали своїх матерів зі святом. ВІДЕО

ОНОВЛЕНО 14.05.2023 16:03

Українські військові у День матері, який відзначається 14 травня, вітають своїх матусь. До привітань також доєднався Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.

Національна гвардія України опублікувала відео, на якому боєць розповідає про свою маму, яка чекає його з війни.

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"Щоранку і щовечора мама чекає на мій дзвінок. Каже, що без мого дзвінка все валиться з рук, а вночі не може заснути. Її поглинають думки про те, що зі мною станеться щось жахливе", – каже боєць.

Військовий говорить, що для нього також дуже важливі розмови з мамою.

"З її слухавки лине щось дуже мирне з паралельного світу. "Ало, мам. Я поїв, одягнувся по погоді, шапку одягнув. Іду гуляти, зі мною мої друзі, ми будемо обережні, обіцяю", – говорить нацгвардієць.

Боєць вірить, що мама пишатиметься ним, а він обіцяє помститися за кожну її сльозинку та зморшку, а також мріє про зустріч з ненькою після Перемоги і дякує матерям побратимів.

"Я буду відкладати справи, щоб приїхати зі всією сім’єю до тебе в гості. Дякую матерям моїх побратимів, які виховали своїх синів так, що на них можна покластися. Дякуємо тим матерям, чиїх синів ми ніколи не побачимо", – каже військовий.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук публікує привітання для матерів від бійців повітряного командування центр.

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Військові бажають своїм матерям спати спокійно, дякують за все та обіцяють повернутися з Перемогою.

Привітали матусь і українські прикордонники.

"Дякуємо, що завжди чекаєте нас вдома. Звичайно, ми хотіли б сказати це особисто, але наразі можемо тільки так, через відео", – кажуть вони та протягують букет тюльпанів.

Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України у День матері зачитали вірш Настасії Семенюк, написаний спеціально для військових.

Ось фрагмент цього вірша:

Мам, я сьогодні знову не снідав, але це не так важливо,

Зате побратима, що вижив учора, провідав.

Ваші, мамо, молитви таки творять диво.

Спав погано, але ти не переймайся.

Людина до всього звикає, то не біда.

Я тебе захищаю, матусю, прошу тримайся.

Не хотів, щоб ти плакала, мені справді шкода.

Ще недовго, мамо, я повернусь, обіцяю.

Телефон тримай біля себе, завтра наберу.

Зі святом, рідна, я їду до тебе.

Заварюй чай. І найкращий букет сам для тебе зберу!

Матерів привітав і Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.

"Я захоплююся героїзмом та силою духу українських матерів.Самовідданістю і готовністю прихилити небо для своїх дітей. Сьогодні ваші віра, любов та підтримка повсякчас живуть у серцях наших воїнів. Низький уклін та велика шана українським матерям, чиї сини та доньки захищають Україну. Дякую за все, що ви робите задля наближення нашої Перемоги!" – написав він.

Раніше ми розповідали історію про те, як дві жінки у купе потягу, куди сів військовий, почали піклуватися про нього, як про сина, дізнавшися, що в нього немає мами.