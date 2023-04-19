Ми прогнозуємо дефіцит в кілька мільйонів людей у сфері освіти – Лісовий

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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19 квітня 2023

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що перед українською освітою є багато викликів, спричинених, зокрема, пандемією COVID-19 та повномасштабним вторгненням Росії.

Ці події призведуть до кадрового дефіциту у галузі освіти, заявив міністр під час презентації результатів дослідження "Освіта під час війни".

Одним із завдань української освіти буде повернення українців, які в результаті повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. 

Також, за словами міністра, потрібно буде інтегрувати людей, які жили на тимчасово окупованих територіях, в "український світ".  

Скрін з онлайн-трансляції презентації

Водночас, за прогнозами міністра, в українській освіті все одно бракуватиме освітян. 

"Сьогодні ми прогнозуємо дефіцит в кілька мільйонів людей, навіть якщо освіта зробить все необхідне, щоб повернути наших людей з-за кордону та інтегрувати тих, хто перебував в окупації в український світ", – розповів міністр. 

Нагадаємо, міністр освіти хоче спростити навчання для дітей, які вчаться в іноземних та українських школах одночасно, а також – закликав обговорити питання про скорочення кількості шкільних предметів.

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