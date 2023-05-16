В окупованому селі на Херсонщині медик "лікує" пацієнтів грою на баяні. ВІДЕО

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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16 травня 2023

У селі Червона Поляна в окупованій частині Херсонської області, призначений росіянами "головний лікар" застосовує до пацієнтів "китайську методику" та "лікує" їх грою на баяні.

Відео, відзняте пацієнтами, опублікувала українська журналістка Інна Зелена.

Медик намалював на колінах пацієнта дві точки та попросив дружину хворого їх масажувати. Сам медик у цей час грав для пацієнтів мелодію на баяні.

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"Я тільки сподіваюсь, що русню він лікуватиме так само", – написала журналістка.

Як розповіла "Українській правді. Життя" Інна Зелена, цей лікар – колишній місцевий фельдшер Анатолій Карпов, який під час окупації вже встиг отримати російський паспорт.

"До нього ходили, бо він міг крапельницю поставити. А інших лікарів там не дуже є. Шкода, що через окупацію ці методики – це єдине, до чого люди мають доступ", – розповідає журналістка.

За її словами, Анатолій Карпов і раніше пропагував "нетрадиційну медицину", а саме рекомендував терти та нюхати часник для лікування COVID-19.

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