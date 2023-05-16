ФК "Динамо" оштрафували на 100 тис. грн за сексистське висловлювання гравця

Українська асоціація футболу оштрафувала ФК "Динамо" на 100 тис. грн за сексистське висловлювання гравця Владислава Ваната на адресу арбітерок.
Таке рішення ухвалив контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, повідомили в асоціації.
4 березня 2023 року нападник "Динамо" Владислав Ванат у коментарі на сайті команди висловив своє незадоволення суддями під час матчу "Динамо" (Київ) - "Інгулець" (Петрове).
"Загалом, я не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки так судили чоловічі ігри. У нас це є, і чомусь дуже часто саме у матчах "Динамо", – сказав футболіст.
|Владислав Ванат. Фото: ФК "Динамо"
УАФ розцінив ці слова проявом дискримінації та відсторонив гравця від участі у змаганнях на 3 матчі та на 2 матчі умовно. Комітет також зобов’язав ФК "Динамо" (Київ) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 тис. грн.
Рішення може бути оскаржене в Апеляційному комітеті УАФ.
Нагадаємо, у 2022 році вперше в історії чемпіонатів світу з футболу жінки увійшли до складу головних арбітрів та їх асистентів.
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