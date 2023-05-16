ФК "Динамо" оштрафували на 100 тис. грн за сексистське висловлювання гравця

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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16 травня 2023

Українська асоціація футболу оштрафувала ФК "Динамо" на 100 тис. грн за сексистське висловлювання гравця Владислава Ваната на адресу арбітерок.

Таке рішення ухвалив контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, повідомили в асоціації.

4 березня 2023 року нападник "Динамо" Владислав Ванат у коментарі на сайті команди висловив своє незадоволення суддями під час матчу "Динамо" (Київ) - "Інгулець" (Петрове).

"Загалом, я не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки так судили чоловічі ігри. У нас це є, і чомусь дуже часто саме у матчах "Динамо", – сказав футболіст.

 Владислав Ванат. Фото: ФК "Динамо"

УАФ розцінив ці слова проявом дискримінації та відсторонив гравця від участі у змаганнях на 3 матчі та на 2 матчі умовно. Комітет також зобов’язав ФК "Динамо" (Київ) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 тис. грн.

Рішення може бути оскаржене в Апеляційному комітеті УАФ.

Нагадаємо, у 2022 році вперше в історії чемпіонатів світу з футболу жінки увійшли до складу головних арбітрів та їх асистентів. 

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