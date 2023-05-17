Що потрібно для вступу в профтех: пояснюють в МОН

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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17 травня 2023

У Міністерстві освіти і науки зробили добірку інформацію про документи та дедлайни для вступників закладів професійно-технічної освіти у 2023 році. 

Все для того, аби зменшити хвилювання здобувачів освіти, повідомляють на сторінці міністерства у Facebook.

Терміни подачі документів для вступу у профтех кожен заклад освіти визначає самостійно.

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Зазвичай це відбувається в період з 1 липня до 31 серпня, зазначають в МОН. 

Фото: Міністерство освіти і науки

Для вступу знадобляться такі документи:   

  • заява (у паперовій чи електронній формі);
  • свідоцтво про базову або загальну середню освіту (якщо вона відсутня, потрібно надати виписку з реєстру документів про освіту ЄДЕБО);
  • медична довідка; 
  • за наявності, копія документів, які дають право на пільги;  
  • 6 фотографій розміром 3:4. 
Фото: Міністерство освіти і науки

Всі документи можна подати в паперовому чи електронному вигляді. 

У МОН зазначають, що заяву на вступ можна подати до будь-якого профтеху, незалежно від місця проживання.

Фото: Міністерство освіти і науки

Після подачі документів до закладу освіти відбувається конкурсний відбір.

Під час вступу до профтеху не потрібно складати НМТ чи ЗНО, тому вступників формують за:  

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  • рейтингом вступників;
  • результатами співбесіди; 
  • середнім балом атестата про закінчення 9 або 11 класу; 
  • результати вступних випробувань.  

Вступник може поступити на державну безоплатну форму навчання або за контрактом.   

Тривалість навчання вступника, який завершив 9 класів – 3 роки, а після 11 класу – 1 рік. 

Фото: Міністерство освіти і науки

У міністерстві зазначають, що також є короткострокові програми для дорослих, які хочуть підвищити кваліфікацію або здобути нову професію.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про освіту дорослих 

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