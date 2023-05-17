У Тайвані уряд дозволив одностатевим парам усиновлювати дітей від інших біологічних батьків

У Тайвані уряд схвалив законопроєкт, який дозволяє одностатевим сім’ям усиновлювати дітей, з якими жоден з партнерів не має родинних зв’язків.

Таким чином, в країні усунули ще одну перешкоду для досягнення повної рівності шлюбів для ЛГБТ-пар, повідомляє CNN.

Уряд Тайваню прийняв поправку до законопроєкту про одностатеві шлюби, яка дозволяє одностатевим парам всиновлювати не біологічних дітей.

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Раніше такі пари могли усиновлювати дітей лише в родині одного з партнерів.

Фото: marcbruxelle /Depositphotos

"Я дуже радий, що сьогодні ми надали право на спільне усиновлення одностатевим парам. Батьківська любов однакова, і тільки через спільне усиновлення ми можемо захистити права та інтереси одне одного законом", – сказав один з ініціаторів законопроєкту Фань Юнь.

Тайванський альянс із захисту прав цивільного партнерства, який виступає за права ЛГБТ на острові, назвав це рішення великим кроком до досягнення повної рівності шлюбів.

"Сьогоднішній успіх свідчить про те, що на Тайвані є консенсус щодо захисту прав людей з ЛГБТІ-спільноти та просування гендерної рівності", – йдеться в заяві альянсу, пише CNN.

У 2019 році Тайвань став першою країною в Азії, яка легалізувала одностатеві шлюби, втім не надала рівних прав на усиновлення дітей таким парам.

Усиновити дитину, з якою партнери не були пов’язана біологічно, дозволялося лише гетеросексуальним парам або самотнім людям.

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Раніше ми повідомляли, що на Кубі легалізували одностатеві шлюби.