На Кубі легалізували одностатеві шлюби

Куба легалізувала одностатеві шлюби після національного референдуму, на якому голосували за новий сімейний кодекс.

Він посилює захист жінок, дітей і людей похилого віку, дозволяє ЛГБТ-парам одружуватися та усиновлювати дітей, повідомляє CNN.

Новий сімейний кодекс також дозволяє сурогатну вагітність і розширює заходи проти гендерно зумовленого насильства.

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Зміни підтримали понад 66% жителів острова.

Національна виборча рада Куби заявила, що явка на референдум перевищила 74%.

Зміни ініціювала Маріелла Кастро, дочка колишнього кубинського президента Рауля Кастро і, відповідно, племінниця Фіделя Кастро.

Вона виступала за покращення прав ЛГБТ через фінансований урядом Національний центр статевої освіти.

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Водночас євангельська громада Куби відкрито виступала проти затвердження сімейного кодексу.

У 2018 році законодавці відмовилися від положень, які б легалізували одностатеві шлюби через побоювання, що гомофобна реакція знизить явку на референдум щодо ухвалення нової конституції.

Референдум щодо сімейного кодексу таки провели у 2022 році – за кілька тижнів до цього кубинський уряд схвально коментував ініціативу у державних ЗМІ.

Раніше одностатеві шлюби підтримали на національному референдумі у Швейцарії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на петицію з проханням легалізувати одностатеві шлюби в Україні.