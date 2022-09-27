На Кубі легалізували одностатеві шлюби

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 вересня 2022

Куба легалізувала одностатеві шлюби після національного референдуму, на якому голосували за новий сімейний кодекс.

Він посилює захист жінок, дітей і людей похилого віку, дозволяє ЛГБТ-парам одружуватися та усиновлювати дітей, повідомляє CNN.

Новий сімейний кодекс також дозволяє сурогатну вагітність і розширює заходи проти гендерно зумовленого насильства.

Зміни підтримали понад 66% жителів острова.

Національна виборча рада Куби заявила, що явка на референдум перевищила 74%.

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 Фото: Prehistorik/Depositphotos

Зміни ініціювала Маріелла Кастро, дочка колишнього кубинського президента Рауля Кастро і, відповідно, племінниця Фіделя Кастро.

Вона виступала за покращення прав ЛГБТ через фінансований урядом Національний центр статевої освіти. 

Водночас євангельська громада Куби відкрито виступала проти затвердження сімейного кодексу. 

У 2018 році законодавці відмовилися від положень, які б легалізували одностатеві шлюби через побоювання, що гомофобна реакція знизить явку на референдум щодо ухвалення нової конституції.

Референдум щодо сімейного кодексу таки провели у 2022 році – за кілька тижнів до цього кубинський уряд схвально коментував ініціативу у державних ЗМІ.

Раніше одностатеві шлюби підтримали на національному референдумі у Швейцарії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на петицію з проханням легалізувати одностатеві шлюби в Україні.

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