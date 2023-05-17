У Миколаєві арештували власницю батута, на якому загинула дитина

У Миколаєві Заводський районний суд обрав запобіжний захід власниці атракціону, на якому загинула 4-річна дівчинка.

Жінку взяли під варту терміном на два місяці, повідомили в коментарі "УП. Життя" в поліції Миколаївської області.

"Їй оголосили про підозру й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці", – повідомила Антоніна Лашта, речниця поліції Миколаївської області.

Наразі триває досудове розслідування.

Фото: Поліція Миколаївської області

Нагадаємо, нещасний випадок стався 13 травня на дитячому майданчику містечка "Казка" у Миколаєві.

За даними правоохоронців, дівчинка бавилася на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з його відділень.

За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення.