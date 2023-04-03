Волонтери запустили безкоштовний онлайн-курс з базової військової підготовки

На платформі з онлайн-навчання Prometheus запустили безкоштовний курс з базової військової підготовки.

Курс "БАЗА: Сучасна військова підготовка" стартував 31 березня, повідомили "УП. Життя" автори проєкту.

Курс дає основні знання з військової справи, зокрема, характеристики різної зброї, орієнтування на місцевості, зв'язок, такмед, виживання в польових умовах тощо.

Загалом – 13 годин навчального матеріалу.

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"Курс розрахований на вперше мобілізованих та тих, хто підпадає під мобілізацію. Також він буде корисний військовослужбовцям, які бажають освіжити чи структурувати свої знання", – кажуть ініціатори.

Водночас обмежень у доступі немає: кожен, хто цікавиться темою військової підготовки, може зареєструватися на платформі та пройти навчання.

Мета курсу – комплексно та структуровано дати базові знання з військової справи, підняти загальний рівень знань із військової справи та підвищити якість підготовки бійців.

"Є старі підручники, трохи актуальніші методички за досвідом з 2014 року, окремі статті у профільних медіа, відео на ютубі, сайти-агрегатори корисних лінків. А от комплексної, перевіреної, базової теорії – немає...

Саме тому і виникла ідея створити цей проєкт: щоби кожен будь-де і будь-коли міг отримати достовірну інформацію, перевірену реальними експертами, а не тік-ток інструкторами", – розповідає ідений лідер створення курсу Олег Нобр.

Навчальні матеріали розробила команда волонтерів у співпраці з військовими експертами, медиками та психологами.

З написанням розділу "Тактична підготовка" допомагали військові Євгеній "Юдж" Юдін та Денис "Квебек", а над такмедом разом з автором розділу працювали інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова та лікарка й інструкторка із домедичної допомоги Олена Кондратенко.

Загалом над "Базою" працювали понад 40 людей – методисти, автори, редактори, коректори, дизайнери, військові інструктори та чинні військові з досвідом війни від 2014 року і дотепер.

Усі матеріали курсу знаходяться у відкритому доступі на платформі Prometheus. Вивчати їх можна як онлайн, так і офлайн, попередньо завантаживши pdf-файли з платформи.

Наприкінці навчання слухачі можуть пройти оцінювальний тест, щоби перевірити, як добре вони засвоїли матеріал, та отримати сертифікат в разі успішного завершення курсу.

Команда проєкту також планує оновлювати матеріали, тому просить залишати свої запитання та побажання щодо курсу.

Водночас автори наголошують, що теоретичний курс не може замінити практичну підготовку.

Відпрацювати знання на практиці слухачів курсу запрошує центр підготовки "Аскольд", який став партнером проєкту.