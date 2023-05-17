Стало відомо, які пам'ятки Чернігова можуть визнати спадщиною ЮНЕСКО

ЮНЕСКО допоможе Україні відновлювати Чернігівську область, а культурний ландшафт Чернігова може отримати статус всесвітньої спадщини.
17 травня пройшла зустріч місцевої влади з очільницею бюро організації в Україні К’ярою Бардескі, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook.
"Чернігівщина ухвалила рішення про розроблення програми комплексного відновлення, яка передбачатиме розуміння стратегії відновлення регіону.
Надзвичайно важливо, що в громадах дбайливо ставляться до збереження памʼяток історії та культури, про що свідчить активна співпраця з експертами ЮНЕСКО над внесенням культурного ландшафту Чернігова до всесвітньої спадщини", – йдеться у повідомленні Мінвідновлення.
До номінації "Культурний ландшафт м. Чернігова" планують включити об’єкти Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній":
- Комплекс історичного середмістя, колишню міську земляну фортецю з усіма належними спорудами (територія Валу);
- Єлецьку гору з ансамблем Єлецького монастиря та курган "Чорна могила";
- Болдину гору з курганним могильником X ст. та комплексом Троїцько-Іллінського монастиря.
|Об’єкти Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" можуть стати всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО
Загалом програми комплексного відновлення громад активно розробляються вже у 10 областях, ще у 5 – громади тільки розпочинають цей процес.
"Створення програм відновлення вкрай необхідне для перезапуску економіки в громадах, що постраждали від російської військової агресії, а отже – і повернення українців додому", – каже заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.
Нагадаємо, раніше історичний центр Одеси, а також український борщ визнали об’єктами культурної спадщини ЮНЕСКО.
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