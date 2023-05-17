Стало відомо, які пам'ятки Чернігова можуть визнати спадщиною ЮНЕСКО

ЮНЕСКО допоможе Україні відновлювати Чернігівську область, а культурний ландшафт Чернігова може отримати статус всесвітньої спадщини.

17 травня пройшла зустріч місцевої влади з очільницею бюро організації в Україні К’ярою Бардескі, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook.

"Чернігівщина ухвалила рішення про розроблення програми комплексного відновлення, яка передбачатиме розуміння стратегії відновлення регіону.

Надзвичайно важливо, що в громадах дбайливо ставляться до збереження памʼяток історії та культури, про що свідчить активна співпраця з експертами ЮНЕСКО над внесенням культурного ландшафту Чернігова до всесвітньої спадщини", – йдеться у повідомленні Мінвідновлення.

До номінації "Культурний ландшафт м. Чернігова" планують включити об’єкти Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній":

Комплекс історичного середмістя, колишню міську земляну фортецю з усіма належними спорудами (територія Валу);

Єлецьку гору з ансамблем Єлецького монастиря та курган "Чорна могила";

Болдину гору з курганним могильником X ст. та комплексом Троїцько-Іллінського монастиря.

Об’єкти Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" можуть стати всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО

Загалом програми комплексного відновлення громад активно розробляються вже у 10 областях, ще у 5 – громади тільки розпочинають цей процес.

"Створення програм відновлення вкрай необхідне для перезапуску економіки в громадах, що постраждали від російської військової агресії, а отже – і повернення українців додому", – каже заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.

Нагадаємо, раніше історичний центр Одеси, а також український борщ визнали об’єктами культурної спадщини ЮНЕСКО.