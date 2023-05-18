Учені визначили швидкість космічних вітрів, які спричиняють чорні діри

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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18 травня 2023

ВИПРАВЛЕНО 19.05.2023

Науковці з Національного інституту астрофізики порахували швидкість космічних вітрів, що видають надмасивні чорні діри.

Вона може досягати третини від швидкості світла, пише Science Alert з посиланням на Universe Today.

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Розрахунком займалась група астрономів та астрофізиків в межах проєкту, який називається "Вітри надмасивної чорної діри в рентгенівських променях" (SUBWAYS). 

Науковці використовували дані космічного телескопа XMM-Newton.

 Фото: Andreus/Depositphotos

Рентгенівська спектроскопія 22 чорних дір показала, що швидкість потоку вітру, який вони виробляють, може досягати майже 300 млн м/с (299 792 458 м/с). Таку швидкість вчені зафіксували приблизно в 30% випадків.

Аналізували галактичні ядра чорних дір протягом 1,6 мільйона секунд, що відповідає вісімнадцяти дням. Чорні діри настільки активні, що тимчасово затьмарюють усі зірки диска галактики разом узяті.

Потужні вітри виникають, коли пил і газ із акреційного диска діри викидаються назовні, переносячи частину матеріалу й енергії в міжзоряний простір. Дослідження показали, що цей процес має важливе значення для регулювання процесу утворення зірок.

"Ці результати дозволяють нам з більшою впевненістю встановити, що значна частка активних галактичних ядер містить надшвидкі вітри та надшвидкі потоки. І ми змогли підтвердити, що інтенсивність цих газових потоків достатня, щоб істотно змінити екосистеми своїх галактик", – зазначив координатор проєкту та професор Болонського університету Марчелл Брус.

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Науковці припускають, що між галактикою та чорною дірою є взаємозв'язок, який зумовлює їхню еволюцію.

"Ці спостереження дозволили нам отримати нові незалежні докази існування високоіонізованої матерії, яка викидається з найглибших областей активних галактичних ядер зі швидкостями, близькими до швидкості світла", – додав дослідник Болонського університету Габріеле Мацеу.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що галактика Чумацький Шлях може мати іншу форму

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