Чумацький шлях може мати іншу форму, ніж вважали дотепер – вчені

Нові дослідження показали, що галактика Чумацький Шлях може мати іншу форму, ніж вважали дотепер.

Команда астрономів опублікувала нове дослідження, яке свідчить про те, вчені могли помилятися протягом десятиліть, пишуть у Spaсe.

Протягом останніх кількох років астрономи виявили, що всі галактики мають три основні форми:

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еліптичні;

неправильні;

спіральні.

Галактика Чумацький шлях. Фото: Хаббл

Вчені припускають, що більшість відомих спіральних галактик мають так звані два рукави, які розгалужуються та розпадаються на менші.

Традиційне зображення Чумацького Шляху – це галактика з чотирма великими спіральними рукавами, що виходять із товстої централізованої опуклості зірок.

Завдяки цьому вона виділяється дивною формою, яка повинна мати унікальні властивості, щоб надати їй чотири головні рукави.

Чумацький Шлях. Фото: Марк Гарлік/Getty Images

Однак це зображення може бути неправильним. Команда астрономів опублікувала нове дослідження, яке свідчить про те, що ці судження можуть бути помилкою, оскільки галактика Чумацький шлях має два головних рукави, як і її сучасні спіральні галактики.

Відкриття зробили вчені-космонавти з Китайської академії наук, що проаналізували численні джерела астрономічних даних, щоб краще зрозуміти справжню форму галактики.

Команда науковців використала дані нового покоління космічних інструментів, які краще вимірюють відстань до окремих зірок. Команда астрономів дійшла висновку, що нова модель форми Чумацького Шляху може стати альтернативною основою для майбутніх досліджень структури галактик.

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Нагадаємо, дві великі астрономічні дослідницькі програми зробили детальні фото Чумацького Шляху, на яких можна помітити залишки вибухів від зірок.