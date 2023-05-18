Проректор говорив російською: у приватній академії мистецтв мовний омбудсмен проведе перевірку

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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18 травня 2023

У приватному навчальному закладі  "Київська академія прикладних мистецтв" проведуть перевірку через мовний скандал.

Про це повідомив уповноважений з питань із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Інцидент трапився 15 травня зі студенткою Марічкою Довгополюк. Розголос історії надала блогерка та журналістка Емма Антонюк.

Під час перших зборів перший проректор Олександр Лубянський запитав, чи хтось проти того, щоб він говорив російською. Марічка підняла руку, і це спричинило бурхливу реакцію очільника приватної академії.

 Фото: Ivankmit/Depositphotos

Зі слів Емми, більшість лекцій в навчальному закладі проводять російською. 

Тарас Кремінь зазначив: якщо ця інформація справдиться, керівника притягнуть до адміністративної відповідальності.

"Одне зі звернень стосувалося відмови пана Олександра Лубянського використовувати державну мову під час офіційного заходу "Творчий День відкритих дверей", який заявив, що саме російська мова є київською мовою. В цьому факті вбачаються ознаки публічного приниження державної мови", – пояснив мовний омбудсмен.

Він додав, що наразі чекає відповіді від ректорки Світлани Лубянської та її пояснень щодо ситуації.

Також з нетерпінням очікують пояснень від першого проректора Олександра Лубянського та копії документів, що підтверджують рівень володіння ним державною мовою тощо.

"Крім того, демонстративне нехтування нормами законодавства про державну мову може вказувати на неналежну організацію освітнього процесу загалом. Відтак можуть виникнути підстави для звернення до міністра освіти і науки стосовно необхідності проведення заходів контролю щодо дотримання приватним навчальним закладом вимог ліцензійних умов на здійснення освітньої діяльності", – зазначив Кремінь.

Нагадаємо, що нещодавно в Ірпені трапився мовний скандал. викладачка принципово проводила навчання російською. Очільник МОН відреагував на поведінку педагога та зазначив, що це є пряме порушення законодавства.

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