Чинила опір: як поліцейські у Запоріжжі "евакуювали" змію з дитячого майданчика

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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19 травня 2023

У Запоріжжі місцева мешканка звернулася до поліції через те, що виявила змію біля дитячого майданчика.

Змія повзла до дітей та лякала перехожих, повідомили у Патрульній поліції України.

До приїзду правоохоронців мешканцям будинку вдалося накрити відром, а що робити з нею далі, люди не знали.

Патрульні перенесли плазуна до машини. Змію вивезли на берег Дніпра і випустили у річку.

На відео – фрагмент операції з "евакуації" змії, яка чинила супротив.

Нагадаємо, в Україні у літній період року розпочинається період активності отруйних змій. Ми розповідали, як уберегтися від їхніх укусів.

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