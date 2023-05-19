На Хмельниччині трирічна дитина врятувала життя матері, яку намагався задушити нападник

У Хмельницькій області чоловік напав на жінку, однак пожалів дитину, що попросила не чіпати маму.

Деталі справи розповіли у Хмельницькому Апеляційному суді.

Як йдеться у матеріалах справи, 12 грудня 2022 року у селі Солобківці Ярмолинецької територіальної громади 54-річний чоловік проник на подвір’я будинку родини, якій за гроші допомагав по господарству.

У хліві зловив і задушив три домашні качки. На шум прийшла господиня й, упізнавши крадія, пригрозила подзвонити своєму чоловікові. Зловмисник почав її бити кулаками й ломом, який знайшов у хліві, та намагався задушити.

За мамою у хлів прийшов трирічний хлопчик. Він упізнав дядька, який ще годину тому вечеряв з ними за одним столом, та попросив відпустити маму. Нападник пожалів дитину та облишив жінку. Однак наказав їй мовчати, а у разі, якщо вона комусь щось скаже, пригрозив підпалити хату.

Фото: SergPoznanskiy Depositphotos

Утім, жінка таки звернулася до поліції. Правоохоронці знайшли зловмисника через 10 днів у Івано-Франківську, де він переховувався у родичів.

У судовому засіданні нападник розповів, що близько року разом з дружиною тимчасово підробляли у чоловіка потерпілої. У них були хороші стосунки: вони разом обідали й вечеряли, роботодавець купував їм продукти, виручав грошима.

У день нападу чоловік з дружиною допомагали родині допомагали із розборкою м'яса свині. За словами підсудного, їм дали усього 200 грн на двох, нагодували та підвезли додому. Чоловіка обурило те, що роботодавці не дали йому м’яса, тому він повернувся і хотів вкрасти качок.

Нападник говорить, що вдарив хазяйку лише один раз рукою. Однак, за даними судово-медичної експертизи, тілесні ушкодження у потерпілої "могли утворитись від не менше 66 травмуючих дій", 8 з яких (зокрема два забійні від удару тупим твердим предметом) – у ділянку голови і п’ять – шиї.

Обираючи міру покарання, суд врахував, що раніше несудимий обвинувачений вчинив тяжкий злочин. Обставин, які б пом’якшували чи обтяжували йому покарання, суд не встановив.

Чоловікові присудили покарання за ч. 4 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням в інше приміщення, вчинений в умовах воєнного стану), яка передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному суді.