На Київщині поліція затримала чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 4-річної дівчинки

ОНОВЛЕНО. 19.05. 15:40

У Броварах на Київщині затримали чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 4-річної дівчинки. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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Як розповіли "Українській правді. Життя" у поліції Київщини, увечері 18 травня мама дівчинки пішла до стоматолога, а доньку відвела до подруги.

У цей час до подруги у гості прийшов знайомий. Пізніше жінка почула крик з кімнати, де знаходилася дитина. Коли увійшла, то побачила дівчинку без спідньої білизни, а чоловік кинувся навтьоки.

У Броварах на Київщині затримали чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 4-річної дівчинки

Про випадок повідомили у поліцію. Судово-медична експертиза підтвердила зґвалтування малолітньої дитини.

Невдовзі поліція затримала підозрюваного. Ним виявився уродженець міста Бердянськ, 1975 року народження. Раніше був судимий за розбій та грабіж, притягувався до відповідальності за домашнє насильство. Також відомо, що чоловік працював в одному з ліцеїв технічним працівником, утім з дітьми не контактував.

Підозрюваний уродженець міста Бердянськ, 1975 року народження

"За два дні до зґвалтування з роботи його звільнили, перебував у депресії та вживав алкоголь", – кажуть у поліції.

Як зазначили у поліції, підозрюваний буде притягнутий до відповідальності за зґвалтування малолітньої дитини, кваліфікація справи стане відома пізніше.

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Затриманий буде притягнутий до відповідальності за зґвалтування малолітньої дитини

"Звертаюсь до батьків, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими вам людьми. Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і добробут своїх доньок та синів", – закликає Андрій Нєбитов.

Як повідомили у Київській обласній прокуратурі, затриманому висунули звинувачення у порядку ст. 208 КПК України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.