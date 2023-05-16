13-річна школярка народила від 15-річного юнака: йому оголосили підозру про зґвалтування

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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16 травня 2023

На Львівщині 13-річна школярка народила дитину від 15-річного хлопця. 

Наразі  проти юнака відкрили кримінальне провадження – його підозрюють у зґвалтуванні малолітньої. Про це йдеться у справі в Єдиному реєстрі судових рішень.

4 травня до Городоцького районного суду, що на Львівщині, надійшло клопотання від прокуратури з проханням обрати запобіжний захід неповнолітньому хлопцеві, якого підозрюють у зґвалтуванні дівчини, яка не досягла 14 років.

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Відповідно до ухвали суду, юнак – безробітний студент 2-го курсу Миколаївського професійного ліцею.

 Фото: Tinnakorn/Depositphotos

13-річна дівчина та 15-річний хлопець зустрічалися тривалий час, пише  Zaxid.net, посилаючися на джерела у прокуратурі. Статеві стосунки між ними були за взаємною згодою. Неповнолітня завагітніла торік влітку, навесні у пари народилася дитина, тоді вони, за даними видання, офіційно одружилися.

Утім, інформацію про шлюб неповнолітніх у пресслужбі Нацполіції та обласної прокуратури Львівщини "УП. Життя" не підтвердили. У матеріалах суду теж йдеться про те, що хлопець не одружений.

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Факт злочину виявила поліція, повідомила "УП. Життя" речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Також вона зазначила, що досудове розслідування триває (ст. ККУ 152).

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28 квітня новоспечений батько отримав від правоохоронців підозру в особливо тяжкому злочині – зґвалтуванні малолітньої. 

Суд хлопця відпустив під особисте зобов'язання, обравши запобіжний захід на шістдесят днів – до 2 липня 2023 року включно. 

Юнак протягом вказаного періоду повинен приходити до слідчого, прокурора та/або суду за вимогою, а також повідомляти зміну свого проживання.

У разі доведення провини хлопцеві загрожує покарання від 10 до 15 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, в Україні офіційно одружитися можуть лише особи, які досягли шлюбного віку: чоловіки – 18 років, жінки – 17-ти.

Утім, за деяких обставин дозвіл на шлюб можна отримати і раніше за рішенням суду. Зокрема, це можливо у віці від 16 років, якщо відповідає інтересам людини. 

В особливих випадках суд може дозволити шлюб від 14 років. Це, зокрема: 

  • вагітність;
  • народження дитини;
  • фактичні шлюбні відносини.

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