На сайті Кабміну зареєстрували петицію про створення "жіночих вагонів" у потягах УЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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19 травня 2023

На сайті Кабінету міністрів України зареєстрували петицію про запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків в поїздах "Укрзалізниці".

Петицію опублікували 15 травня. Станом на 19 травня 12.20 її підписало понад 9,5 тисяч українців, свідчить інформація на сайті Кабміну.

В описі петиції авторка Ольга Ожогіна закликає виділити окремі вагони для чоловіків та жінок у потягах, які слідують маршрутом довше за шість годин. 

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"На довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі", – йдеться у тексті петиції.  

Фото: lireshetnik09/Depositphotos

Авторка зазначає, що у спільних вагонах трапляються непоодинокі випадки неприйнятної нав'язливої поведінки – здебільшого, з боку чоловіків. Зокрема, умисні дотики. Також були навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах. 

Ожогіна додає, що серед іншого можуть виникати незручності під час перевдягання у спільних вагонах – як для жінок, так і для чоловіків.. 

Раніше дискусії щодо необхідності окремих вагонів для жінок та чоловіків виникали й в соцмережах. 

У Twitter користувачі підхопили обговорення ідеї створення окремих купе для жінок, яке розпочалося з допису користувачки з ніком "Unamanuna", яка емоційно висловилася щодо перебування в одному купе з трьома чоловіками.

 

У коментарях думки користувачів розділилися, а також люди почали розповідати власні історії про домагання у потягах, зокрема у купе.

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"Я ніколи не забуду свій досвід з одним чоловіком, якому так і не дала свій номер", – написала користувачка з ніком "…snek".  

 

Деякі жінки зізнаються, що не почувають себе безпечно в купе виключно з чоловіками. 

 

 

 

 

Частина чоловіків їх підтримала, зазначивши, що самі часом потрапляють у некомфортні становища.  

 

Інші – дівчину не підтримали. 

 

 

Водночас деякі з них вважають, що це почуття небезпеки у жінок в компанії незнайомих чоловіків не має бути.    

 

Нагадаємо, до 2015 року в потягах "Укрзалізниці" патрулювала транспортна поліція

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