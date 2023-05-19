Українську мову внесли до системи перекладів Єврокомісії: що це означає

Українську мову офіційно внесено до системи перекладів Єврокомісії – eTranslation.

Це безоплатний онлайн-інструмент для перекладу текстів та офіційних документів всіма 24 мовами ЄС, повідомляють в Мінцифри.

Завдяки тому, що українська мова стала однією з 24 мов Європейського Союзу, які є в eTranslation, переклад законодавств країн ЄС українською, і навпаки, здійснюватиметься ефективніше.

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"Тепер ми можемо перекладати законодавчі акти ЄС з англійської на українську. Це допоможе швидше їх аналізувати та імплементувати. І навпаки – українське законодавство тепер може бути перекладене мовами країн ЄС", – пишуть в міністерстві.

Фото: Мінцифри

Також, це сприятиме переговорам щодо членства в Євросоюзі.

На сайті Європейського союзу зазначається, що прямий доступ до eTranslation мають співробітники установ або агенцій ЄС.

Інші користувачі з країн ЄС, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейні чи України можуть отримати доступ до системи після реєстрації.

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