У Києві чоловік побив двох підлітків, які каталися на скейтах у парку Партизанської слави Дарницького району.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом конфлікту, повідомляє поліція Києва.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції та ювенальні поліцейські.
Правоохоронці повідомляють, що 30 квітня отримали інформацію про інцидент. До 12-річного та 13-річного хлопців підійшов невідомий чоловік та почав сварити за те, що вони нібито ображають маленьких дітей. Потім він їх вдарив в обличчя та тулуб.
|Побиття підлітків. Фото: поліція Києва
Поліція встановила його особу впродовж доби. Це місцевий 36-річний мешканець.
За їхніми словами, відтепер учаснику конфлікту загрожує покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Або ж громадські роботи терміном від 200 годин до одного року (ч. 1 ст. 125 ККУ).
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у столиці чоловік побив дружину та доньку на очах в онучок.
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