Вдарив в обличчя і тулуб: у київському парку чоловік побив двох підлітків, які каталися на скейтах

У Києві чоловік побив двох підлітків, які каталися на скейтах у парку Партизанської слави Дарницького району.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом конфлікту, повідомляє поліція Києва.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції та ювенальні поліцейські.

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Правоохоронці повідомляють, що 30 квітня отримали інформацію про інцидент. До 12-річного та 13-річного хлопців підійшов невідомий чоловік та почав сварити за те, що вони нібито ображають маленьких дітей. Потім він їх вдарив в обличчя та тулуб.

Побиття підлітків. Фото: поліція Києва

Поліція встановила його особу впродовж доби. Це місцевий 36-річний мешканець.

За їхніми словами, відтепер учаснику конфлікту загрожує покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Або ж громадські роботи терміном від 200 годин до одного року (ч. 1 ст. 125 ККУ).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у столиці чоловік побив дружину та доньку на очах в онучок.