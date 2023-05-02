У стічних водах різних країн знайшли зразки 18 нових видів психоактивних речовин

Яна Осадча журналістка УП.Життя
7748
2 травня 2023

Дослідники з австралійського Університету Квінсленда знайшли у зразках стічних вод 16 країн світу 18 нових видів психотропних речовин.

Як йдеться у дослідженні, вчені з 2019 по 2022-й роки аналізували зразки у в 47 містах Європи, США, Канади, Нової Зеландії, Австралії, Китаю, Бразилії та Кореї.

Нові психоактивні речовини (NPS) це сполуки, розроблені для імітації ефекту звичайних заборонених наркотиків, зокрема, героїну, кокаїну та МДМА.

Реклама:

"Правоохоронним органам важко контролювати обіг цих сполук, оскільки вони, як правило, виробляються в набагато менших кількостях, ніж традиційні заборонені наркотики, і багато з них мають "сірий" легальний статус", йдеться у дослідженні.

 Фото: LaCameraChiara/Depositphotos

Зазвичай інформацію про поширеність використання речовин отримують із судово-медичних аналізів, опитувань і тестування таблеток, а також із моніторингу соціальних мереж. Для оцінки кількості вживання населенням наркотиків також використовують аналіз стічних вод.

Нове дослідження демонструє, що нові психоактивні речовини використовуються на різних континентах і в різних країнах. Найбільше споживання синтетичних речовин зафіксували у новорічний період, що вказує на використання наркотиків на фестивалях і вечірках.

Утім, у новорічний період 2020 року спостерігалося зниження вживання психоактивних речовин через пандемію COVID-19.

"Результати цього дослідження підкреслили необхідність глобальної кампанії, оскільки проблема використання NPS впливає на всі країни на різному рівні та ступені", кажуть вчені.

Читайте також: Ні, собак не годують наркотиками. Як кінологи та чотирилапі працівники Нацполіції рятують світ

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 8516
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4403
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3467
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат