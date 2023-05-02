У стічних водах різних країн знайшли зразки 18 нових видів психоактивних речовин

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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2 травня 2023

Дослідники з австралійського Університету Квінсленда знайшли у зразках стічних вод 16 країн світу 18 нових видів психотропних речовин.

Як йдеться у дослідженні, вчені з 2019 по 2022-й роки аналізували зразки у в 47 містах Європи, США, Канади, Нової Зеландії, Австралії, Китаю, Бразилії та Кореї.

Нові психоактивні речовини (NPS) це сполуки, розроблені для імітації ефекту звичайних заборонених наркотиків, зокрема, героїну, кокаїну та МДМА.

"Правоохоронним органам важко контролювати обіг цих сполук, оскільки вони, як правило, виробляються в набагато менших кількостях, ніж традиційні заборонені наркотики, і багато з них мають "сірий" легальний статус", йдеться у дослідженні.

 Фото: LaCameraChiara/Depositphotos

Зазвичай інформацію про поширеність використання речовин отримують із судово-медичних аналізів, опитувань і тестування таблеток, а також із моніторингу соціальних мереж. Для оцінки кількості вживання населенням наркотиків також використовують аналіз стічних вод.

Нове дослідження демонструє, що нові психоактивні речовини використовуються на різних континентах і в різних країнах. Найбільше споживання синтетичних речовин зафіксували у новорічний період, що вказує на використання наркотиків на фестивалях і вечірках.

Утім, у новорічний період 2020 року спостерігалося зниження вживання психоактивних речовин через пандемію COVID-19.

"Результати цього дослідження підкреслили необхідність глобальної кампанії, оскільки проблема використання NPS впливає на всі країни на різному рівні та ступені", кажуть вчені.

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