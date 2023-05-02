Поліція Київщини з’ясувала деталі смерті цуценяти після грумінгу у ветклініці

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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2 травня 2023

Правоохоронці з’ясували причину загибелі 3-місячного цуценяти після грумінгу у ветклініці у Білій Церкві. 

Смерть настала внаслідок захворювання, повідомляє Білоцерківське районне управління поліції.

Раніше до поліції звернулась 21-річна власниця тварини та заявила, що її цуценя вбили у ветклініці.

Правоохоронці з’ясували, що інцидент трапився під час процедури грумінгу, яка тривала 30 хвилин. Після чого працівники установи повернули заявниці мертву тварину, причин смерті пояснити не змогли.

 Цуценя, яке померло у ветклініці. Фото: Білоцерківське районне управління поліції

Згідно з висновком поліції, цуценя загинуло внаслідок ураження та набряку легень, що призвело до зупинки дихання.

Цуценя, яке померло під час грумінгу. Фото: Білоцерківське районне управління поліції

Як підтвердила "УП. Життя" речниця Нацполіції Київщини Ірина Прянішнікова, смерть собаки дійсно не викликана діями грумера. Тварина загинула від хвороби.

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