Вчені датували перші згадки про романтичні поцілунки 2500 роками до нашої ери

Науковці стверджують, що перша відома згадка про романтично-сексуальні поцілунки людини давніша на тисячу років, ніж вважали дотепер.

Вчені знайшли свідчення, які підтверджують ці дані, у глиняних табличках стародавньої Месопотамії та Єгипту, пише Science.

Найдавніший поцілунок людства згадується в джерелах стародавнього Близького Сходу. Поцілунки засвідчуються в стародавніх месопотамських текстах з 2500 року до нашої ери. Давня Месопотамія охоплювала території вздовж річок Євфрат і Тигр, зараз там розташовані Ірак і Сирія.

Поцілунки практикували у багатьох культурах, однак вчені розрізняють два типи: дружньо-батьківський поцілунок і романтично-сексуальний.

Фото: Science

Перший тип вважався доволі поширеною формою соціальної взаємодії.

Романтично-сексуальний поцілунок дослідники вважають "тестуванням" партнера до майбутніх стосунків. Причиною тому є хімічні сигнали, що передаються через слину або дихання, почуття прив’язаності між особами та виникнення сексуального збудження.

У клинописних текстах (понад 3000 років до н.е.) є відносно небагато випадків, де описуються романтично-сексуальні поцілунки.

В них йдеться про те, що цілувались подружні пари, хоча поцілунок вважався частиною сексуального бажання неодруженої людини, коли вона закохана.

Через поцілунок люди також обмінювались вірусами та бактеріями.

Завдяки сучасному аналізу стародавньої ДНК, науковці виділили:

вірус простого герпесу 1 (HSV-1);

вірус Епштейна-Барра;

парвовірус людини B19.

Вчені припускають, що хвороба під назвою bu'šānu, яка описана в стародавніх медичних текстах, могла відображати вірус герпесу (HSV-1) на додаток до ряду інших сучасних захворювань, таких як дифтерія. Вона локалізувалась переважно в порожнині рота та глотки або навколо них.

Назва недуги походить від дієслова, що означає "смердіти". Його також можна інтерпретувати як "везикула" або "фурункул" (які є головною симптоматичною ознакою вірусу герпесу).