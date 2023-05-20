Вчені датували перші згадки про романтичні поцілунки 2500 роками до нашої ери

Науковці стверджують, що перша відома згадка про романтично-сексуальні поцілунки людини давніша на тисячу років, ніж вважали дотепер.

Вчені знайшли свідчення, які підтверджують ці дані, у глиняних табличках стародавньої Месопотамії та Єгипту, пише Science.

Найдавніший поцілунок людства згадується в джерелах стародавнього Близького Сходу. Поцілунки засвідчуються в стародавніх месопотамських текстах з 2500 року до нашої ери. Давня Месопотамія охоплювала території вздовж річок Євфрат і Тигр, зараз там розташовані Ірак і Сирія.

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Поцілунки практикували у багатьох культурах, однак вчені розрізняють два типи: дружньо-батьківський поцілунок і романтично-сексуальний.

Фото: Science

Перший тип вважався доволі поширеною формою соціальної взаємодії.

Романтично-сексуальний поцілунок дослідники вважають "тестуванням" партнера до майбутніх стосунків. Причиною тому є хімічні сигнали, що передаються через слину або дихання, почуття прив’язаності між особами та виникнення сексуального збудження.

У клинописних текстах (понад 3000 років до н.е.) є відносно небагато випадків, де описуються романтично-сексуальні поцілунки.

В них йдеться про те, що цілувались подружні пари, хоча поцілунок вважався частиною сексуального бажання неодруженої людини, коли вона закохана.

Через поцілунок люди також обмінювались вірусами та бактеріями.

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Завдяки сучасному аналізу стародавньої ДНК, науковці виділили:

вірус простого герпесу 1 (HSV-1);

вірус Епштейна-Барра;

парвовірус людини B19.

Вчені припускають, що хвороба під назвою bu'šānu, яка описана в стародавніх медичних текстах, могла відображати вірус герпесу (HSV-1) на додаток до ряду інших сучасних захворювань, таких як дифтерія. Вона локалізувалась переважно в порожнині рота та глотки або навколо них.

Назва недуги походить від дієслова, що означає "смердіти". Його також можна інтерпретувати як "везикула" або "фурункул" (які є головною симптоматичною ознакою вірусу герпесу).