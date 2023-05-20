"Вдень – випускний у садочку, вночі – "привітання": киянка розповіла про наслідки нічної атаки РФ

В ніч на 20 травня росіяни атакували столицю "Шахедами". Уламки одного з них пошкодили житловий будинок у Дніпровському районі та спричинили пожежу.

Марія – одна із мешканців столиці, хто бачив, як уламки збитого безпілотника РФ падають на дах сусіднього будинку. Вона розповіла "УП.Життя" про чергову тривожну ніч у Києві через російські обстріли.

У п'ятницю, 19 травня, у її 6-річної доньки був випускний у дитячому садочку. Після емоційного дня дитина заснула. Вночі, під час повітряної тривоги, Марія вийшла на балкон.

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"Це було десь 1:20 ночі. Чоловік і донька вже спали. Спочатку я почула вибух. Я розуміла, що то ППО, і заспокоїлась.

Але потім почула характерний звук "Шахеда" – так, ніби їде мопед. Він був дуже гучним, тож я зрозуміла, що він летить чітко над будинками", – розповідає жінка.

Фото: ДСНС

Додає, що спрацював інстинкт самозбереження, тож вона вирішила повернутися у квартиру. У дворі, крім пронизливого звуку "мопеда", ще дуже голосно завивали собаки.

На той момент донька вже прокинулась і прийшла до мами. Марія саме виходила, а донька – заходила на балкон та бачила, як збиті уламки "Шахеда" впали на сусідній будинок.

"Вони були яскраві, сяяли мов розсип іскор. Його ("Шахеда" – ред.) супроводжував потужний звук вибуху. Я схопила доньку на руки і босоніж вибігла з квартири в укриття. Наша квартира – на мансарді, тобто під самим дахом, і правило 2 стін нас не врятує", – згадує очевидиця події.

Уламки впали на таку саму квартиру, але в іншому будинку.

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Будинок, який постраждав внаслідок атаки дронами

Вона з донькою спустились в сховище, а чоловік спустився вниз і побіг допомагати рятувати людей з задимленого будинку

Він сильно розрізав долоні, коли допомагав іншим, але не відчував болю.

За словами Марії, пожежу гасили приблизно 2 години. Мешканців будинку до квартир не пускали.

"Коли вже заспокоїлась, пішла подивитись на наслідки пожежі. Знову рознервувала, бо розуміла, що то могло впасти на нашу квартиру", – зазначає Марія.

Вона додає, що сусіди миттєво почали гуртуватися: допомогли людям, у яких сталась пожежа. На ранок – виносили обгорілі меблі, закуповували будматеріали та мішки для будівельного сміття.

"В цих будинках живе багато дітей: вони ходили до одного садочка. Вдень був випускний, а вночі їх отак "привітали", – наостанок каже жінка.