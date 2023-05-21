Хаббл сфотографував блискуче зоряне скупчення: в ньому може бути чорна діра

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 травня 2023

Телескоп Хаббл зробив зображення скупчення зірок, яке астрономи назвали NGC 6325.

Науковці припускають, що всередині нього може бути чорна діра, повідомляють у NASA.

Це скупчення розташоване на відстані близько 26 000 світлових років від Землі у сузір’ї Змієносця.

"Кулясті скупчення, такі як NGC 6325, – це тісно пов’язані колекції зірок, яких налічують від десятків тисяч до мільйонів. Їх можна знайти в усіх типах галактик – вони є природними лабораторіями для астрономів, які вивчають утворення зірок", – пояснюють науковці.

 Фото: NASA

У NASA додають, що зірки, які входять до складу кульових скупчень зазвичай  утворюються приблизно в один і той же час та мають подібний початковий склад.

Дослідники зацікавилися скупченням NGC 6325 через те, що всередині нього може бути чорна діра середньої маси. Вона, своєю чергою, може непомітно впливати на рух навколишніх зірок, вважають астрономи. 

Попередні дослідження показали, що розподіл зірок у деяких висококонцентрованих кульових скупченнях дещо відрізнявся від очікувань астрономів.

"Це свідчить про те, що принаймні деякі з цих щільно упакованих кульових скупчень, включаючи, можливо, NGC 6325, можуть мати чорну діру, що ховається в центрі", – додають у NASA. 

Нагадаємо, нещодавно науковці порахували швидкість вітру, яку спричиняють чорні діри. 

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