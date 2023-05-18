Астрономи склали карту небезпечних астероїдів на наступні 1000 років

У наступне тисячоліття поблизу Землі пролетить 28 астероїдів з діаметром більше ніж кілометр. Вони пролетять на відстані, меншій за відстань до Місяця.

Як зазначають науковці, ці небесні тіла поки що не становлять значного ризику, але ситуація може змінитися, пише Science Alert з посиланням на Universe Today.

Вони дослідили це за допомогою серії симуляцій та нанесли на карту орбітальні траєкторії з ураховуванням їхніх позицій і швидкостей.

Астрономи визначили астероїд 7482 як особливо небезпечний. Адже він проведе значну кількість часу біля Землі протягом наступного тисячоліття.

Дослідники також виділили астероїд 143651. Його орбіта настільки хаотична, що неможливо передбачити його точне положення за останні кілька десятиліть. Потенційно він може становити загрозу, однак даних щодо його положення та швидкості наразі немає.

Астрономи зазначають, що в орбітальній динаміці астероїдів невеликі зміни можуть призвести до великих ефектів для Землі.

Наприклад, невелика різниця в кількості тепла, яку астероїд отримує від Сонця, або несподіване "підтягування" від Юпітера може спрямувати астероїд на траєкторію, яка через кілька тисяч років закінчиться ударом із Землею.

Нагадаємо, науковці нещодавно порахували з якою швидкістю дме вітер, спричинений чорними дірами в космосі.