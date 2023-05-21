"Ця свята людина єб*шить...": військові запустили флешмоб у Twitter

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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21 травня 2023

Українські військові запустили новий тренд у Twitter, у якому показують фото зі служби на противагу своїм "цивільним" світлинам.

Усі підписи до фото мають приблизно такий зміст: "ця людина воює, щоб ця могла розважатися", маючи на увазі себе.

Так військові показали, що ніхто не створений для війни, і для того, аби мати можливість відпочивати, потрібно наближати перемогу України.

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Тренд запустила волонтерка та інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова.

"Ця свята людина єб*ш*ть, шоб ця гнида вела своє розгульне життя", – написала військовослужбовиця, додавши "військове" та "цивільне" фото.

 

Цей твіт набрав 1,9 млн переглядів.

Інші військові також почали публікувати свої фото на службі разом з "довоєнними" світлинами.

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"Побачте  різницю – перший народжений для війни, другий – ні! Це ж видно з першого погляду!!!

Не розумію чому обох посилати на фронт, хай воює лише той, хто для цього народжений", – іронізує військовий Neprogory.

 

 

 

 

До флешмобу також долучився Максим Колесніков, якого кілька місяців тому звільнили з російського полону. У соцмережах набуло популярності відео, як військовий радів яблуку після повернення в Україну.

 

 

 

"Дуже радує як розійшовся тренд, але не можу перестать орать з того, що він розійшовся в фб і там КОЖНОМУ ДРУГОМУ в коментах пояснюють, що на фото одна й та сама людина і в цьому типу смисл", – відреагувала Назарова.

Пізніше військова ще раз пояснила сенс свого першого допису:

"Я не відстоюю нічиї права на розгульне життя, крім своїх власних. Розгульне життя, втім, можна заслужити саме єб*шингом. Ні, це не індульгенція всім хто хоче тусить".

Ось ще кілька мемів:

 

Нагадаємо, раніше у ТікТок військові показували, як опікуються тваринами.

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