"Ця свята людина єб*шить...": військові запустили флешмоб у Twitter

Українські військові запустили новий тренд у Twitter, у якому показують фото зі служби на противагу своїм "цивільним" світлинам.

Усі підписи до фото мають приблизно такий зміст: "ця людина воює, щоб ця могла розважатися", маючи на увазі себе.

Так військові показали, що ніхто не створений для війни, і для того, аби мати можливість відпочивати, потрібно наближати перемогу України.

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Тренд запустила волонтерка та інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова.

"Ця свята людина єб*ш*ть, шоб ця гнида вела своє розгульне життя", – написала військовослужбовиця, додавши "військове" та "цивільне" фото.

Цей твіт набрав 1,9 млн переглядів.

Інші військові також почали публікувати свої фото на службі разом з "довоєнними" світлинами.

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"Побачте різницю – перший народжений для війни, другий – ні! Це ж видно з першого погляду!!!

Не розумію чому обох посилати на фронт, хай воює лише той, хто для цього народжений", – іронізує військовий Neprogory.

До флешмобу також долучився Максим Колесніков, якого кілька місяців тому звільнили з російського полону. У соцмережах набуло популярності відео, як військовий радів яблуку після повернення в Україну.

Ця свята людина пішла на свою другу війну, щоб оця гнида жила своє розкішне життя. https://t.co/uohlQCBIR6 pic.twitter.com/xzd2NxH4t4 — Max Kolesnikov (@mx_kolesnikov) May 20, 2023

Ця свята людина єбашить, щоб ця гнида вела своє розгульне життя pic.twitter.com/IQgwY3soYR — Володимир Олександрович (@stevn_sp) May 20, 2023

Ця свята людина десятий рік стирає свої ноги в берцях, шоб ця гнида вела своє розгульне життя. https://t.co/YkF6zSD59c pic.twitter.com/IdB4phK6jG — безіменна (@pani_kapitan17) May 21, 2023

"Дуже радує як розійшовся тренд, але не можу перестать орать з того, що він розійшовся в фб і там КОЖНОМУ ДРУГОМУ в коментах пояснюють, що на фото одна й та сама людина і в цьому типу смисл", – відреагувала Назарова.

Пізніше військова ще раз пояснила сенс свого першого допису:

"Я не відстоюю нічиї права на розгульне життя, крім своїх власних. Розгульне життя, втім, можна заслужити саме єб*шингом. Ні, це не індульгенція всім хто хоче тусить".

Ось ще кілька мемів:

Ця свята людина єбашить, щоб ця гнида вела своє розгульне життя pic.twitter.com/vC3cdbyYrw — сонний параліч🥟 (@l_my_self) May 21, 2023

цей хоробрий дід єбашить шоб ця гнида могла ходить в ліс по гриби https://t.co/b9piPYaVJp pic.twitter.com/QXwRjNu6tC — несонічка (@galysia_gurova) May 20, 2023

Нагадаємо, раніше у ТікТок військові показували, як опікуються тваринами.