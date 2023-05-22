"Нове життя починається з понеділка". Як реагують у соцмережах на ДРГ в Бєлгороді

22 травня диверсійна група зайшла у Бєлгород РФ. В Головному управлінні розвідки зазначили, що ці дії спрямовані на створення "смуги безпеки" для захисту українців.

У соцмережах також прокотилась хвиля гумору та жартів щодо "українського" Бєлгорода.

Журналіст Андрій Дрозда повідомив, що Бєлгород символічно "звільняють" у день народження Симона Петлюри.

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"Наша вимога – повернення до державних кордонів України 1919 року", – додав він.

Український блогер Ігор Лаченков звернув увагу на нові позначки на карті DeepState.

Скриншот з карти DeepState

Письменниця Оксана Забужко наголосила, що варто нарешті називати цю територію згідно з правописом.

"Починаймо нарешті говорити й писати правильно – Білгород!! Білгород, а не Бєлгород, – це наша земля, вкрадена в нас гетьманська Стародубщина, давно пора відновити історичну справедливість!", – зазначила вона.

Журналіст Сергій Руденко показав, як має виглядати назва населеного пункту.

Заміна табличок

Адвокат Михайло Шнайдер підмітив, що на росТБ вже готуються до нової реальності.

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"Скабєєва вже готується зустрічати Визволителів!" – написав Шнайдер.

Скабєєва в "очікуванні"

Журналістка "1+1" Єва Ніколашвілі жартує про нове життя з понеділка.

"Завжди з понеділка всі обіцяють почати нове життя. А Бєлгород шо? Бєлгород також хоче. От і почав. Повага

P.s.: як кажуть, Україна ввійшла в Росію, але є одне "але", – каже вона.

Єва також додала карту України з додатковою областю.

"Оновлена" карта України

У групі сучасної поезії показали, як виглядають діалоги серед учасників про літературні читання в Бєлгороді.

Діалоги в літературній групі

Журналістка Наталія Бушковська також зазначає, що не дуже хоче працювати у день звільнення Бєлгорода.

У 3-тій окремій штурмовій бригаді візуалізували, як виглядатиме фотозона у новій області.

Стилізація Бєлгорода

Волонтер з об'єднання "Шо ти, Дядя?" Твис Лакман уточнив номер майбутнього відділення Нової пошти. Сервіс відреагував миттєво: зазначили, що вже приглядають локацію.

Фотограф Олександр Гусев показав, яка колона рухається у бік "звільненого" Бєлгорода.