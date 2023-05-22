"Нове життя починається з понеділка". Як реагують у соцмережах на ДРГ в Бєлгороді

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 травня 2023

22 травня диверсійна група зайшла у Бєлгород РФ. В Головному управлінні розвідки зазначили, що ці дії спрямовані на створення "смуги безпеки" для захисту українців.

У соцмережах також прокотилась хвиля гумору та жартів щодо "українського" Бєлгорода.

Журналіст Андрій Дрозда повідомив, що Бєлгород символічно "звільняють" у день народження Симона Петлюри. 

"Наша вимога – повернення до державних кордонів України 1919 року", – додав він.

Український блогер Ігор Лаченков звернув увагу на нові позначки на карті DeepState.

 Скриншот з карти DeepState

Письменниця Оксана Забужко наголосила, що варто нарешті називати цю територію згідно з правописом.

"Починаймо нарешті говорити й писати правильно – Білгород!! Білгород, а не Бєлгород, – це наша земля, вкрадена в нас гетьманська Стародубщина, давно пора відновити історичну справедливість!", – зазначила вона.

Журналіст Сергій Руденко показав, як має виглядати назва населеного пункту.

 Заміна табличок

Адвокат Михайло Шнайдер підмітив, що на росТБ вже готуються до нової реальності.

"Скабєєва вже готується зустрічати Визволителів!" – написав Шнайдер.

 Скабєєва в "очікуванні"

Журналістка "1+1" Єва Ніколашвілі жартує про нове життя з понеділка.

"Завжди з понеділка всі обіцяють почати нове життя. А Бєлгород шо? Бєлгород також хоче. От і почав. Повага

P.s.: як кажуть, Україна ввійшла в Росію, але є одне "але", – каже вона.

Єва також додала карту України з додатковою областю. 

 "Оновлена" карта України

У групі сучасної поезії показали, як виглядають діалоги серед учасників про літературні читання в Бєлгороді.

 Діалоги в літературній групі

Журналістка Наталія Бушковська також зазначає, що не дуже хоче працювати у день звільнення Бєлгорода.

 

У 3-тій окремій штурмовій бригаді візуалізували, як виглядатиме фотозона у новій області.

 Стилізація Бєлгорода

Волонтер з об'єднання "Шо ти, Дядя?" Твис Лакман уточнив номер майбутнього відділення Нової пошти. Сервіс відреагував миттєво: зазначили, що вже приглядають локацію.

 

Фотограф Олександр Гусев показав, яка колона рухається у бік "звільненого" Бєлгорода.

 

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