"А ми єщьо нє начіналі!": як українці реагують на влучання беспілотника у Кремль

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
23792
3 травня 2023

В ніч на 3 травня невідомий безпілотник атакував один з куполів Кремля. 

У Росії миттєво це назвали атакою з боку України, однак командування ЗСУ її не підтверджує.

Навіть навпаки, на думку ​​радника керівника ОП Михайла Подоляка Росія готує масштабний теракт.

Однак, українці у соцмережах активно обговорюють нічний інцидент та продукують меми.

Наприклад, співак Іван Марунич нагадує про "правило двох кремлівських стін".

Фотограф Олександр Гусев навіть створив візуалізацію:

 

Волонтерка Дана Юрович радить росіянам: "Просто пєрєстаньтє па сєбє стрелять!🤷🏻‍♀️"

Волонтер Сергій Притула опублікував відео влучання безпілотника та підписав його: "Прівєт! Как дєла? І ето ми єщьо нє начіналі)))))))!!!!"

Журналіст Михайло Ткач фантазує як цю ситуацію обговорюють зсередини:

 

Він також має свого кандидата, який зробив "чорну справу":

 

SMM-менеджерка ДемАльянсу Олена Шиян в пошуках виконавця. У неї вже є один кандидат.

 

Ілюстратор Олександр Грехов прогнозує нову марку від Укрпошти.

 

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський вже натякає на ескіз нової марки: 

 

У "Мемаграмі" зазначають:

 

Користувачі на відео також помітили двох персон, які пересувались куполом. Ймовірно, це ці двоє чоловіків, жартують українці.

 

Не оминули й образливу фразу про "точно в цель", яку Міністерство оборони Росії опублікувало у день атаки на Умань. Але тепер – точно в ціль!

 

Журналіст Олександр Зінченко знайшов у цьому інциденті підказку про початок контрнаступу українських військових.

"Здається, я знаю дату нашого наступу. Геніально, пане Генерале!", – написав він.

Багато користувачів також закликають своїх керівників не сварити за бездіяльність, адже працювати, коли горить Кремль – неможливо!

 

Журналістка Наталія Бушковська жартує про бурхливу реакцію українців в цілому:

 

Читайте також: НЛО чи ППО? Соцмережі вибухнули мемами після яскравого спалаху у небі Києва


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED