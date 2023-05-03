"А ми єщьо нє начіналі!": як українці реагують на влучання беспілотника у Кремль

В ніч на 3 травня невідомий безпілотник атакував один з куполів Кремля.

У Росії миттєво це назвали атакою з боку України, однак командування ЗСУ її не підтверджує.

Навіть навпаки, на думку ​​радника керівника ОП Михайла Подоляка Росія готує масштабний теракт.

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Однак, українці у соцмережах активно обговорюють нічний інцидент та продукують меми.

Наприклад, співак Іван Марунич нагадує про "правило двох кремлівських стін".

Фотограф Олександр Гусев навіть створив візуалізацію:

Волонтерка Дана Юрович радить росіянам: "Просто пєрєстаньтє па сєбє стрелять!🤷🏻‍♀️"

Волонтер Сергій Притула опублікував відео влучання безпілотника та підписав його: "Прівєт! Как дєла? І ето ми єщьо нє начіналі)))))))!!!!"

Журналіст Михайло Ткач фантазує як цю ситуацію обговорюють зсередини:

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Він також має свого кандидата, який зробив "чорну справу":

SMM-менеджерка ДемАльянсу Олена Шиян в пошуках виконавця. У неї вже є один кандидат.

Ілюстратор Олександр Грехов прогнозує нову марку від Укрпошти.

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський вже натякає на ескіз нової марки:

У "Мемаграмі" зазначають:

Користувачі на відео також помітили двох персон, які пересувались куполом. Ймовірно, це ці двоє чоловіків, жартують українці.

Не оминули й образливу фразу про "точно в цель", яку Міністерство оборони Росії опублікувало у день атаки на Умань. Але тепер – точно в ціль!

Журналіст Олександр Зінченко знайшов у цьому інциденті підказку про початок контрнаступу українських військових.

"Здається, я знаю дату нашого наступу. Геніально, пане Генерале!", – написав він.

Багато користувачів також закликають своїх керівників не сварити за бездіяльність, адже працювати, коли горить Кремль – неможливо!

Журналістка Наталія Бушковська жартує про бурхливу реакцію українців в цілому: