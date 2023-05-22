Здавала в сексуальну експлуатацію: матір судитимуть за насильство над дітьми

Матір, яка віддала в сексуальну експлуатацію знайомому двох неповнолітніх дітей, постане перед судом.

Жінку також звинувачують в сексуальному насильстві над сином та доньки, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

13-річну дівчинку та 11-річного хлопчика, за словами правоохоронців, знайомий матері водив до лазні. Там дорослі влаштовували з ними сексуальні розваги та знімали порно.

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Натомість жінка отримувала грошову компенсацію в розмірі від 100 до 500 грн. За даними слідства, вона й сама брала активну участь у сексуальному насильстві над сином та донькою.

Затримана з правоохоронцем. Фото: МВС України

До суду скерували обвинувальний акт щодо незаконної поведінки жінки. Її спільнику слідчі також оголосили підозру у вчиненім злочину.

Нагадуємо, на Закарпатті матір з вітчимом залучали 12-річну доньку до сексуального контакту та знімали це на відео.

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