Прокуратура оскаржила вирок суду про умовний термін ґвалтівникам дівчини на Закарпатті

Закарпатська обласна прокуратура оскаржила вирок суду ґвалтівникам 14-річної дівчинки, яким дали умовний термін.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Прокурори подали апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції.

Нагадаємо, на Закарпатті у селі Верхні Ворота троє хлопців у 2021 році зґвалтували 14-річну дівчинку.

Вони заманили дівчинку на подвір’я одного з них, а потім до підвалу. Один із дітей вдарив дівчину в живіт, а потім вони по черзі ґвалтували її та знімали знущання на відео.

Розголосу справа набула після того, як у березні 2023-го суддя Оксана Софілканич призначила обвинувачуваним умовний термін.

Як ми повідомляли, Вища рада правосуддя буде перевіряти скарги на суддю, яка розглядала справу.

Раніше УП. Життя з'ясовувала, що не так з вироком судді.

