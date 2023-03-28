Прокуратура оскаржила вирок суду про умовний термін ґвалтівникам дівчини на Закарпатті

Яна Осадча журналістка УП.Життя
12175
28 березня 2023

Закарпатська обласна прокуратура оскаржила вирок суду ґвалтівникам 14-річної дівчинки, яким дали умовний термін.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Прокурори подали апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції.

Реклама:

Нагадаємо, на Закарпатті у селі Верхні Ворота троє хлопців у 2021 році зґвалтували 14-річну дівчинку.

 Фото: SergPoznanskiy/Depositphotos

Вони заманили дівчинку на подвір’я одного з них, а потім до підвалу. Один із дітей вдарив дівчину в живіт, а потім вони по черзі ґвалтували її та знімали знущання на відео.

Розголосу справа набула після того, як у березні 2023-го суддя Оксана Софілканич призначила обвинувачуваним умовний термін.

Як ми повідомляли, Вища рада правосуддя буде перевіряти скарги на суддю, яка розглядала справу.

Раніше УП. Життя з'ясовувала, що не так з вироком судді.

Реклама:

Читайте також: На Закарпатті батьку, який систематично ґвалтував доньок, загрожує довічне ув'язнення


Реклама:


Реклама:
 7898
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4251
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3447
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат