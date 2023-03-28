Прокуратура оскаржила вирок суду про умовний термін ґвалтівникам дівчини на Закарпатті

Закарпатська обласна прокуратура оскаржила вирок суду ґвалтівникам 14-річної дівчинки, яким дали умовний термін.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Прокурори подали апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції.
Нагадаємо, на Закарпатті у селі Верхні Ворота троє хлопців у 2021 році зґвалтували 14-річну дівчинку.
|Фото: SergPoznanskiy/Depositphotos
Вони заманили дівчинку на подвір’я одного з них, а потім до підвалу. Один із дітей вдарив дівчину в живіт, а потім вони по черзі ґвалтували її та знімали знущання на відео.
Розголосу справа набула після того, як у березні 2023-го суддя Оксана Софілканич призначила обвинувачуваним умовний термін.
Як ми повідомляли, Вища рада правосуддя буде перевіряти скарги на суддю, яка розглядала справу.
Раніше УП. Життя з'ясовувала, що не так з вироком судді.
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