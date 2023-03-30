Подружжю на Закарпатті, яке ґвалтувало 12-річну доньку, повідомили про підозру

Мати спільно з вітчимом залучали 12-річну доньку до сексуального контакту та знімали це на відео.

Подружжя затримали. Прокуратура вже повідомила їм про підозру за статтями про сексуальне насильство, зґвалтування та зберіганні дитячої порнографії.

Крім того, матері повідомлено про підозру у вчиненні сексуального насильства стосовно своєї дитини.

12-річна дівчинка у селі Калини на Закарпатті 29 березня сама звернулась до правоохоронців. Вона повідомила про сексуальне насилля від батьків, які ґвалтували її та знімали свої дії на камеру мобільного. Її мотивував розголос історії про зґвалтування 14-річної дівчини у Верхніх Воротах.

Судмедекспертиза підтвердила зґвалтування по стану статевих органів дитини.

У поліції Закарпаття встановили, що 39-річний зловмисник вступав зі старшою падчеркою у статеві зносини, до цього її змушувала мати.

Про скоєні злочини дитина нікому не повідомляла: ані рідним, ані друзям. На обліках у соціальних служб дана родина не перебувала. Загалом подружжя виховувало трьох дітей – дівчаток віком 12, 9 та 1,5 років. Наймолодша є їхньою спільною дитиною.

За даними слідства, мати знімала деякі епізоди сексуального насилля та відправляла співмешканцю.

Закарпатський журналіст Віктор Глагола додає, що вітчим вперше зґвалтував її у 7-річному віці, коли вони повертались додому від гостей. Потім неодноразово ґвалтував її з липня 2021 року. Він також змушував "задовільняти себе пальцями" свою "дружину" та неповнолітню потерпілу під час відеозідзвонів, коли той їздив на заробітки.

У помешканні правоохоронці знайшли відео докази. Прокуратура вирішує питання про запобіжний захід, вона наполягатиме на безальтернативному триманні під вартою.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення. Зараз дитина під опікою соціальних працівників, їй надають допомогу.