Острів Джарилгач – під загрозою: у Європі вийшли на одиночні пікети проти дій росіян

У низці європейських міст відбулись акції проти екоциду росіян на острові Джарилгач на Херсонщині.

На поодинокі протести вийшли в рамках кампанії #StopEcocideUkraine, повідомляє громадська організація UAnimals.

Акції відбулися у Великій Британії, Німеччині, Іспанії, Норвегії та Чехії.

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"Ми переконані, що Росія має відповісти за кожен свій злочин, і будемо робити для цього все можливе", – зазначили в організації.

Акції протесту. Фото: UAnimals

Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти з'єднали острів Джарилгач з материковою частиною Херсонської області. Переправу засипали піском.

Вони також облаштували на острові полігон та використовують заповідник для своїх цілей.

Екоактивісти наголошують на тому, що закриття протоки несе великий ризик для екосистеми Джарилгацької затоки.

Протест в Берліні

"Що таке Джарилгач – українцю пояснювати не треба. Найбільший незаселений острів Європи. Крім того, води навколо острова – це акваторія, що є важливою для морських ссавців. Там живуть унікальні прибережні групи дельфінів – білобочок і афалін, там найвища щільність морських свиней в усьому районі моря", – зазначає український зоолог Павло Гольдін.

Нагадаємо, що росіяни регулярно чинять екоцид в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, річці Дніпро загрожує значне забруднення.

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