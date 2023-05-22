В Мексиці вулкан вивергає стовпи диму та попелу. ВІДЕО

Неподалік Мехіко у Латинській Америці вулкан Попокатепетль знову вивергає стовпи диму.

Через це поблизу вулкана посилили заходи безпеки, повідомляє Reuters.

Активність вулкана також спричинила затримку та скасування рейсів у міжнародному аеропорту імені Беніто Хуареса.

Серія відносно невеликих, але потужних вивержень Попокатепетля змусила чиновників штату Пуебла призупинити заняття в державних і приватних школах у 22 містах. Уроки у цих школах проводитимуть онлайн.

Причиною є випадіння попелу, а також виверження газів, які супроводжують активність "димлячого пагорба". Вони є шкідливими для дихальної системи.

Якщо ситуація буде погіршуватися, то місцеве населення евакуюють.

Мексиканський центр із запобігання стихійним лихам Cenapred повідомив, що за останні 24 години було зареєстровано 154 видихання переважно попелу та газу з Попокатепетля, один "незначний" вибух і один вулканотектонічний землетрус.

Попокатепетль другий за висотою вулкан у Мексиці. Він розташований у 72 км на південний захід від Мехіко, де проживає близько 9 мільйонів людей.