В Мексиці вулкан вивергає стовпи диму та попелу. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
11617
22 травня 2023

Неподалік Мехіко у Латинській Америці вулкан Попокатепетль знову вивергає стовпи диму.

Через це поблизу вулкана посилили заходи безпеки, повідомляє Reuters.

Активність вулкана також спричинила затримку та скасування рейсів у міжнародному аеропорту імені Беніто Хуареса.

Серія відносно невеликих, але потужних вивержень Попокатепетля змусила чиновників штату Пуебла призупинити заняття в державних і приватних школах у 22 містах. Уроки у цих школах проводитимуть онлайн.

Причиною є випадіння попелу, а також виверження газів, які супроводжують активність "димлячого пагорба". Вони є шкідливими для дихальної системи.

Якщо ситуація буде погіршуватися, то місцеве населення евакуюють. 

Мексиканський центр із запобігання стихійним лихам Cenapred повідомив, що за останні 24 години було зареєстровано 154 видихання переважно попелу та газу з Попокатепетля, один "незначний" вибух і один вулканотектонічний землетрус.

Попокатепетль другий за висотою вулкан у Мексиці. Він розташований у 72 км на південний захід від Мехіко, де проживає близько 9 мільйонів людей. 

Читайте також: Вчені виявили 19 тисяч підводних вулканів, які розкидані по планеті. ФОТО


Реклама:


 5654
Суспільство

Товсті коти – це мило, але небезпечно. Як зрозуміти, що в улюбленця зайва вага

Олена Барсукова
 5800
КУЛЬТУРА

Жіночий вагон з Жаданом. Поет видає збірку віршів про залізницю і любов

Олена Лисенко
 2308
Суспільство

Червоний Хрест України за підтримки Фундації Кока-Кола забезпечили ВПО комплектами для сну та генератором

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED