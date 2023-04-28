Вчені виявили 19 тисяч підводних вулканів, які розкидані по планеті. ФОТО

За допомогою гідролокатора, який використовує звукові хвилі для виявлення об'єктів, прихованих під водою, вчені виявили 19 тисяч вулканів по всій планеті.
Дослідженням займалися вчені з Інституту океанографії Скріппса, пише в Live Science.
Науковці використали радарні супутники з високою роздільною здатністю, які також називають сонарами, й обстежили морське дно у різних частинах планети.
Отримавши дані з кількох супутників, науковці зрозуміли, що можуть виявляти підводні пагорби заввишки до 1 100 метрів.
|Підводний масив Пао-Пао в південній частині Тихого океану. Фото: NOAA Office of Ocean
Exploration and Research
У результаті, науковці виявили 19 000 підводних вулканів по всій планеті, про які раніше не знали.
Зазначається, що за допомогою цієї технології науковці зможуть оцінити висоту підводних вулканів з точністю, приблизно, до 370 метрів.
"Нове дослідження показує, що вченим не обов'язково покладатися на сонарні дослідження, щоб вивчати те, що відбувається під океаном. Радарні супутники не лише вимірюють висоту океану, але й можуть бачити, що ховається в чорнильних глибинах, пропонуючи краще уявлення про топографію морського дна", – йдеться в повідомленні.
За підсумком дослідження, науковці оновили карту підводних гір на північному сході Атлантичного океану.
У майбутньому нові дані допоможуть краще вивчити океанічні течії, які виникають, коли вода з дна океану підіймається до поверхні – на думку вчених, на ці явища можуть впливати підводні гори та хребти.
Раніше за допомогою гідролокаторів було обстежено чверть морського дна Землі. Так, під час досліджень у 2011 році, науковці виявили понад 24 тисячі підводних гір, утворених вулканічною діяльністю.
Нагадаємо, науковці NASA отримали докази вулканічної активності на Венері
Читайте також: Біля Філіппін знайшли затонулий корабель часів Другої світової війни, який перевозив полонених