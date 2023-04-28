Вчені виявили 19 тисяч підводних вулканів, які розкидані по планеті. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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28 квітня 2023

За допомогою гідролокатора, який використовує звукові хвилі для виявлення об'єктів, прихованих під водою, вчені виявили 19 тисяч вулканів по всій планеті. 

Дослідженням займалися вчені з Інституту океанографії Скріппса, пише в Live Science.

Науковці використали радарні супутники з високою роздільною здатністю, які також називають сонарами, й обстежили морське дно у різних частинах планети. 

Отримавши дані з кількох супутників, науковці зрозуміли, що можуть виявляти підводні пагорби заввишки до 1 100 метрів.

Підводний масив Пао-Пао в південній частині Тихого океану. Фото: NOAA Office of Ocean
Exploration and Research

У результаті, науковці виявили 19 000 підводних вулканів по всій планеті, про які раніше не знали.  

Зазначається, що за допомогою цієї технології науковці зможуть оцінити висоту підводних вулканів з точністю, приблизно, до 370 метрів.

"Нове дослідження показує, що вченим не обов'язково покладатися на сонарні дослідження, щоб вивчати те, що відбувається під океаном. Радарні супутники не лише вимірюють висоту океану, але й можуть бачити, що ховається в чорнильних глибинах, пропонуючи краще уявлення про топографію морського дна", – йдеться в повідомленні. 

За підсумком дослідження, науковці оновили карту підводних гір на північному сході Атлантичного океану.

У майбутньому нові дані допоможуть краще вивчити океанічні течії, які виникають, коли вода з дна океану підіймається до поверхні – на думку вчених, на ці явища можуть впливати підводні гори та хребти.

Раніше за допомогою гідролокаторів було обстежено чверть морського дна Землі. Так, під час досліджень у 2011 році, науковці виявили понад 24 тисячі підводних гір, утворених вулканічною діяльністю. 

Нагадаємо, науковці NASA отримали докази вулканічної активності на Венері

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