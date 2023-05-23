Слюсар з Одеси став чемпіоном України з судномодельного спорту

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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23 травня 2023

Працівник Одеського припортового заводу, слюсар механоскладальних робіт ремонтного цеху Валерій Харет став переможцем Чемпіонату України з судномодельного спорту.

Про це повідомили на підприємстві.

Чемпіонат України проходив з 3-5 травня 2023 року у Києві. За нагороди змагалися команди з 16 областей.

Перше місце одесит отримав за масштабну та деталізовану модель корабля.

 Валерій Харет

Моделюванням Валерій захоплювався ще з дитинства, зібрав десятки моделей автомобілів, літаків, будівель, суден тощо. Професійно судномоделюванням почав займатися з 2016 року і зосередився виключно на кораблях.

 Наразі Валерій готується до Чемпіонату світу з судномоделювання

Валерій створив унікальні макети-копії голландської яхти, броненосця, данської шхуни та французького фрегата. Його роботи неодноразово ставали лауреатами та займали призові місця на численних змаганнях судномоделістів національного та міжнародного рівнів.

 Перше місце одесит отримав за масштабну та деталізовану модель корабля

Наразі Валерій готується до Чемпіонату світу з судномоделювання, який відбудеться у місті Яблонець (Чехія). Чоловік доповнює модель фрегата деталями, обшиває борти міддю та виготовляє носову фігуру корабля.

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