Слюсар з Одеси став чемпіоном України з судномодельного спорту

Працівник Одеського припортового заводу, слюсар механоскладальних робіт ремонтного цеху Валерій Харет став переможцем Чемпіонату України з судномодельного спорту.
Про це повідомили на підприємстві.
Чемпіонат України проходив з 3-5 травня 2023 року у Києві. За нагороди змагалися команди з 16 областей.
Перше місце одесит отримав за масштабну та деталізовану модель корабля.
|Валерій Харет
Моделюванням Валерій захоплювався ще з дитинства, зібрав десятки моделей автомобілів, літаків, будівель, суден тощо. Професійно судномоделюванням почав займатися з 2016 року і зосередився виключно на кораблях.
|Наразі Валерій готується до Чемпіонату світу з судномоделювання
Валерій створив унікальні макети-копії голландської яхти, броненосця, данської шхуни та французького фрегата. Його роботи неодноразово ставали лауреатами та займали призові місця на численних змаганнях судномоделістів національного та міжнародного рівнів.
|Перше місце одесит отримав за масштабну та деталізовану модель корабля
Наразі Валерій готується до Чемпіонату світу з судномоделювання, який відбудеться у місті Яблонець (Чехія). Чоловік доповнює модель фрегата деталями, обшиває борти міддю та виготовляє носову фігуру корабля.
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