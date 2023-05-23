У трьох областях України створять кулінарні хаби, де навчатимуть готувати для школярів

У трьох областях України стартує проєкт, у межах якого 20 майстрів професійно-технічних училищ будуть вчитися готувати корисну їжу для українських школярів у кулінарних хабах.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Проєкт School Chef’s Training Hubs Development буде реалізовуватися у Полтавській, Тернопільській та Одеській областях.

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Майстрів професійно-технічних училищ навчать створювати технологічні карти, вони отримають знання з нутриціології (наука про їжу і харчування) та безпеки організації харчового процесу.

У трьох областях країни відкриють кулінарні хаби

"Тут навчатимуть готувати страви з оновленого шкільного меню, яке розробив Євген Клопотенко з командою професійних технологів, а також створюватимуть власне. Практичну частину навчання Євген реалізуватиме разом із шеф-кухарями Національної асоціації громадського харчування. До речі, такі хаби вже доволі успішно працюють у Львові та Борисполі", – каже Олена Зеленська.

Майстри, які пройдуть навчання, передадуть свій досвід шкільним кухарям у своїх регіонах

Планується, що майстри, які пройдуть навчання, передадуть свій досвід шкільним кухарям у своїх регіонах.

У кулінарні хаби, де навчатимуть майстрів, обіцяють завезти сучасне обладнання, а також починати оснащувати шкільні кухні всієї країни.

У кулінарні хаби, де навчатимуть майстрів, обіцяють завезти сучасне обладнання

Нагадаємо, з 1 січня 2022 в українських школах запровадили оновлене меню для учнів. Це один з етапів реформи шкільного харчування, яку ініціювала перша леді країни Олена Зеленська. До цього часу школи повинні були оновити систему закупівель, а також освоїти нові технологічні вимоги та рецепти приготування страв. Розробляв нове шкільне меню український кулінар Євген Клопотенко. Ключовою особливістю змін став перехід до більш здорового харчування: менше цукру, солі, хліба, жирів та субпродуктів.

20 майстрів професійно-технічних училищ будуть вчитися готувати корисну їжу

Утім, не всі батьки схвально поставилися до реформи, і навколо шкільного харчування виникла дискусія.

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