Україна розслідує причетність Білорусі до депортації дітей

Україна розслідує причетність Білорусі до примусового вивезення дітей з окупованих РФ територій.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Офіс генерального прокурора України.
За фактом "примусового перевезення/депортації понад 19 тисяч дітей" з окупованих регіонів, в Україні порушили кримінальне провадження, розповів Генеральний прокурор Андрій Костін. У тому числі – до Білорусі.
Їх вивезли з таких областей:
- Донецької;
- Луганської;
- Запорізької;
- Херсонської;
- Харківcької.
|Мама обіймає 13 річного сина після депортації в РФ та повернення до Києва. Фото: Reuters
"Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих "оздоровчих таборів" на території Білорусі наразі розслідуються у вказаному кримінальному провадженні", – наголосили в Офісі генпрокурора.
Заява України про депортацію дітей стала відповіддю на повідомлення опозиції Білорусі про те, що 2150 неповнолітніх, зокрема дітей-сиріт віком від 6 до 15 років, вивезли до так званих оздоровчих таборів і санаторіїв.
Дітей могли розмістити в два білоруських санаторії, додають в Офісі генпрокура. Зокрема:
- "Золоті Піски" в Гомельській області;
- санаторно-курортний табір "Острошицький Городок" у Мінській області.
Передача дітей в іншу країну була незаконною та порушувала Женевські конвенції та статут МКС.
З підконтрольних РФ територій України дітей автобусом доставили до Росії, а потім потягом везли до Білорусі.
"Лукашенко особисто віддав наказ про передачу дітей-сиріт до Білорусі та сприяв їхньому приїзду фінансовою та організаційною підтримкою", – додають в Офісі генпрокуратури.
Нагадаємо, випадки незаконного переміщення РФ 164 українських дітей, віком 4-18 років, визнала Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні ООН
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