Україна розслідує причетність Білорусі до депортації дітей

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
2238
24 травня 2023

Україна розслідує причетність Білорусі до примусового вивезення дітей з окупованих РФ територій.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За фактом "примусового перевезення/депортації понад 19 тисяч дітей" з окупованих регіонів, в Україні порушили кримінальне провадження, розповів Генеральний прокурор Андрій Костін. У тому числі – до Білорусі. 

Їх вивезли з таких областей:

  • Донецької;
  • Луганської;
  • Запорізької;
  • Херсонської;
  • Харківcької.  
 Мама обіймає 13 річного сина після депортації в РФ та повернення до Києва. Фото: Reuters

"Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих "оздоровчих таборів" на території Білорусі наразі розслідуються у вказаному кримінальному провадженні", – наголосили в Офісі генпрокурора.

Заява України про депортацію дітей стала відповіддю на повідомлення опозиції Білорусі про те, що 2150 неповнолітніх, зокрема  дітей-сиріт віком від 6 до 15 років, вивезли до так званих оздоровчих таборів і санаторіїв.

Дітей могли розмістити в два білоруських санаторії, додають в Офісі генпрокура. Зокрема:

  • "Золоті Піски" в Гомельській області;
  • санаторно-курортний табір "Острошицький Городок" у Мінській області.

Передача дітей в іншу країну була незаконною та порушувала Женевські конвенції та статут МКС.

З підконтрольних РФ територій України дітей автобусом доставили до Росії, а потім потягом везли до Білорусі.

"Лукашенко особисто віддав наказ про передачу дітей-сиріт до Білорусі та сприяв їхньому приїзду фінансовою та організаційною підтримкою", – додають в Офісі генпрокуратури.

Нагадаємо, випадки незаконного переміщення РФ 164 українських дітей, віком 4-18 років, визнала Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні ООН

Читайте також: "Допоможіть мені". Історія депортації підлітка, якого вдалося повернути в Україну


Реклама:


 4271
Суспільство

Капібара. Що ви знаєте про зірку інтернету? ТЕСТ

Олена Барсукова
 10501
Суспільство

"Кнопка паніки" для жінок і робот-сортувальник: як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає

Діана Кречетова
 11214
Суспільство

Товсті коти – це мило, але небезпечно. Як зрозуміти, що в улюбленця зайва вага

Олена Барсукова

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED