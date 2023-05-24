Студенти вишів та профтехучилищ зможуть проходити практику в "Укроборонпромі"

Студенти вишів та професійно-технічних училищ в Україні зможуть проходити виробничу та переддипломну практику в "Укроборонпромі".

Міністерство освіти та науки уклало Меморандум про партнерство та співпрацю з державним концерном, повідомили у відомстві.

"Це популяризує професії оборонного сектору, а в довгостроковій перспективі – забезпечить омолодження колективів й осучаснення виробництва", – наголошують у МОН.

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Крім того, у рамках співпраці планують розробити дуальні освітні програми.

"Українська молодь сьогодні має безліч крутих ідей та бажання розвиватися в оборонній сфері. І наше завдання – допомогти їм це зробити у найбільш ефективний спосіб: реалізувати себе, свої ідеї та заразом зробити внесок у перемогу", – зазначив Міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Нагадаємо, у вишах України кількість студентів платної форми навчання зросла майже на 40%