Студенти вишів та профтехучилищ зможуть проходити практику в "Укроборонпромі"

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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24 травня 2023

Студенти вишів та професійно-технічних училищ в Україні зможуть проходити виробничу та переддипломну практику в  "Укроборонпромі".

Міністерство освіти та науки уклало Меморандум про партнерство та співпрацю з державним концерном, повідомили у відомстві. 

"Це популяризує професії оборонного сектору, а в довгостроковій перспективі забезпечить омолодження колективів й осучаснення виробництва", – наголошують у МОН.

Крім того, у рамках співпраці планують розробити дуальні освітні програми.

 Фото: IgorTishenko/Depositphotos

"Українська молодь сьогодні має безліч крутих ідей та бажання розвиватися в оборонній сфері. І наше завдання – допомогти їм це зробити у найбільш ефективний спосіб: реалізувати себе, свої ідеї та заразом зробити внесок у перемогу", – зазначив Міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Нагадаємо, у вишах України кількість студентів платної форми навчання зросла майже на 40%

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