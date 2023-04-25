У вишах на тлі мобілізації різко зросла кількість студентів-чоловіків. Розслідування

В українських вишах збільшилась кількість студентів платної форми навчання: цьогоріч кількість нових "контрактників" зросла майже на 40%, а якщо виокремити чоловіків – на 82%. Таке зростання може бути пов'язаним зі спробами уникнути мобілізації.

Враховуючи середню вартість року навчання (20,8 тис. грн), додатковий дохід українських університетів можна оцінити у 1,7 млрд грн, повідомляють журналісти видання "Наші гроші. Львів" у розслідуванні "Як українські університети заробляють на війні".

У вишах поменшало студенток і студентів до 20 років, традиційного віку для вступу до університетів. Натомість різко зросла кількість студентів віком 30-50 років.

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Зокрема, можливістю вступити на контракт у 2022/2023 навчальному році скористалися не менше 85 тисяч чоловіків призовного віку.

Інфографіка: Наші гроші. Львів, на основі даних МОН

Однак не всі студенти вступають для того, аби вчитися: частина контрактників не ходять на пари, а університети від отримують фінансову вигоду від кількості контрактників.

Причини збільшення кількості студентів-чоловіків призовного віку пов'язують з бажанням уникнути мобілізації, адже за законом студенти отримують відстрочку від мобілізації під час воєнного стану.

Також на збільшення кількості контрактиків вплинуло те, що умови для вступу у 2022 році спростили (на деякі спеціальності достатньо було співбесіди чи мотиваційного листа).

За даними МОН, у Національному університеті "Львівська Політехніка" кількість чоловіків-контрактників першого року навчання зросла на 187%.

Приріст таких студентів фіксували у таких вишах:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (+406%);

Луцький національний технічний університет (+442%);

Національний лісотехнічний університет України (+606%);

Львівський національний університет природокористування (+616%);

Українська академія друкарства (+754%);

Чернівецький торговельно-економічний інститут (+1134%).

"Зі зрозумілих причин, найбільше таких "студентів" залучають у західних областях, проте статистика свідчить про різке зростання контрактників у всіх регіонах країни, за винятком хіба Херсонщини, яка минулорічної вступної кампанії перебувала під окупацією", – пишуть журналісти.

Адміністрація деяких вишів вважає, що причиною є не відстрочка від мобілізації, а профоорієнтаційна робота. У МОН також не бачать проблеми у збільшенні студентів-чоловіків призовного віку.

"Я думаю, що ситуація дещо простіша. Якщо військове командування прийде до висновку, що воно потребує [студентів], то будуть внесені зміни до законодавства і студенти будуть мобілізовані.

А якщо, скажімо, це зараз не так потрібно, то тоді люди отримають додаткову освіту і будуть краще підготовлені до різних життєвих ситуацій, у тому числі і до мобілізації", – заявив гендиректор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Олег Шаров у коментарі НГЛ.