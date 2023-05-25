На Харківщині поліція, ДСНС і волонтери третю добу розшукують 2-річну дівчинку

У селі Скрипаї на Харківщині проводять пошук зниклої 2-річної Віолетти Мужечук.

Пошуки тривають уже третю добу, повідомили в коментарі "УП.Життя" у Національній поліції Харківщини.

Ввечері 23 травня дівчинка гралась зі своїм братом-близнюком на подвір'ї. Близько 19 години хлопчик прибіг до хати, але дівчинки з ним не було.

Батьки миттєво звернулись до поліції та викликали ДСНС.

Пошуки Віолети тривають. Фото: Нацполіція

Прикмети дитини:

зріст 90-110 см;

худорлявої статури;

коротке темне волосся;

блакитні очі;

одягнена у червону кофту та білі штани.

До пошуку залучили понад 300 правоохоронців, а також працівників ДСНС, кінологів, водолазів, волонтерів, працівників лісового господарства, мешканців села та прилеглих населених пунктів.

Староста округу Тетяна Лисак розповіла, що зникла дівчинка – з багатодітної сім'ї. Батько наразі захищає країну від російських загарбників, а мама доглядає дітей вдома.

Начальник ювенальної превенції Чугуївського райуправління поліції Олександр Чигринов розповів, що всю ніч поліцейські перевіряли будівлі, подвір'я, покинуті будинки, колодязі тощо.

Вони також перевірили ліс неподалік будинку та водоймище. До пошуку залучили волонтерів пошуково-рятувальних загонів "Мілена" та "Щит".

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукувану, просять повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП за телефонами 102, +380503055233 чи іншим зручним способом.