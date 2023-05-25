У Чернівецькій області дитина впала у 9-метровий колодязь

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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25 травня 2023

У селі Виженка Чернівецької області дитина впала у каналізаційний колодязь.

Хлопця витягли рятувальники й передали медикам, повідомляють в ДСНС України. 

24 травня до рятувальників зателефонували очевидці інциденту й повідомили про те, що у каналізаційний колодязь глибиною близько 9 метрів впала дитина.

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Фахівці Служби порятунку за допомогою спеціального рятувального оснащення спустилися туди й підняли дитину на поверхню. 

Фото: ГУ ДСНС України в Чернівецькій області 

У коментарі "УП. Життя" в. о. начальника сектору взаємодії із ЗМІ та комунікацій з громадськістю ГУ ДСНС у Чернівецькій області Мирослава Іванчук повідомила, що 9-річний хлопець впав у колодязь надвечір на території місцевого ліцею.  

За її словами, в каналізаційній ямі був невеликий рівень води. 

"Дитина гуляла й з власної необережності втрапила до ями. Попередньо, медики діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку", – зазначила Мирослава Іванчук. 

Наразі хлопець перебуває під наглядом медиків в Чернівецькій обласній лікарні. 

Нагадаємо, на Одещині розшукали зниклого 4-річного хлопчика, який застряг у болоті. 

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