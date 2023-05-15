У ДСНС показали, як виглядає вибухівка в траві. ВІДЕО

У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали міни, які лежать у траві, через що їх не одразу можна помітити.

Відео зі світлинами опублікували на сторінці ДСНС України у Facebook.

З приходом весни на землі почала з’являтися різна рослинність,через це на деокупованих територіях людям важче помітити міни.

Реклама:

У ДСНС показали фото протипіхотної міни МОН-50 зеленого кольору, яку в траві майже не видно.

Сектор ураження вибухівки становить понад 50 метрів, зазначають рятувальники.

"Дедалі частіше сапери виявляють саме цю міну під час обстеження території. Виявити її вкрай складно, а спровокувати детонацію, на жаль, легко - просто зачепити датчик цілі – розтяжку", – пояснюють у відомстві.

Щоб не наражати себе на небезпеку, в ДСНС закликають ходити лише перевіреними шляхами.

Реклама:

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно телефонувати за номером 101 або 102.

Раніше у ДСНС показали 9 видів бомб, які розкидали окупанти в Україні.