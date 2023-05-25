"Під час експедиції я дуже захворіла": українка розповіла, як вдруге підкорила Еверест

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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25 травня 2023

Зранку 24 травня альпіністка Антоніна Самойлова зійшла на найвищу вершину земної кулі, гору Еверест. 

Про це вона повідомила на сторінці в Instagram.

За декілька хвилин до світанку, о 4:30 ранку 24 травня альпіністка вдруге в житті піднялася на вершину Евересту. 

У своєму дописі Антоніна розповіла, що планувала безкисневе сходження, втім, це стало неможливим через хворобу під час експедиції та погодні умови.

Антоніна Самойлова. Фото з Instagram

"Знову я підняла прапор своєї прекрасної країни на вершині світу! Він майорів вище всіх прапорів у ту хвилину як символ свободи та незламності духу", – написала альпіністка. 

У коментарі "УП. Життя" Антоніна Самойлова розповіла, що стала першою українкою, яка двічі піднялася на Еверест. 

Цьогоріч альпіністка планувала стати 10 жінкою у світі, яка піднялася на Еверест "без кисню".  

Антоніна Самойлова. Фото з Instagram

"На другому тижні експедиції я дуже захворіла і піднятися без кисню стало небезпечно для життя. В одному з висотних таборів я почувала величезну слабкість й навіть не могла вийти з намету. Зрештою, я прийняла рішення продовжити експедицію і спробувати піднятися з киснем", – розповіла Антоніна. 

Фото з Instagram

Вона додала, що сили повернулися до неї під час сходження. 

"Ми зійшли ще й доволі швидко, за 7 годин до вершини, й в цей же день спустилися в базовий табір. Загалом це зайняло 25 годин", – зазначила жінка. 

Антоніна Самойлова займається альпінізмом з 2018 року. Вперше український прапор на Евересті вона підняла у 2022 році

Раніше ми повідомляли, що ветеран британської армії, який втратив обидві ноги, підкорив Еверест.

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