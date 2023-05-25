Президента просять збільшити відпустку військовим: петиція

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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25 травня 2023

Президента Володимира Зеленського просять збільшити термін відпустки військовим. 

Відповідну петицію опублікували на сайті Президента України 23 травня. 

В описі петиції автор народний депутат Олексій Гончаренко просить збільшити термін відпустки військовим до 40 днів, з яких 30 зробити щорічними, а 10 днів відпустки – за сімейними обставинами.

Також пропонують збільшити відпустку строковикам до 20 днів.

Фото: palinchak/Depositphotos 

"Під час дії воєнного стану військові можуть мати відпустку не більше 20 днів: 10 днів щорічної та 10 днів за сімейними обставинами. Строковики мають 5 днів відпустки на рік за сімейними обставинами", – йдеться в тексті петиції. 

Олексій Гончаренко додав, що відповідний законопроєкт про збільшення терміну відпустки військовим зареєстрували у Верховній Раді.  

Раніше ми розповідали, як оформити відпустку військовослужбовцям

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