Президента просять збільшити відпустку військовим: петиція

Президента Володимира Зеленського просять збільшити термін відпустки військовим.

Відповідну петицію опублікували на сайті Президента України 23 травня.

В описі петиції автор народний депутат Олексій Гончаренко просить збільшити термін відпустки військовим до 40 днів, з яких 30 зробити щорічними, а 10 днів відпустки – за сімейними обставинами.

Також пропонують збільшити відпустку строковикам до 20 днів.

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"Під час дії воєнного стану військові можуть мати відпустку не більше 20 днів: 10 днів щорічної та 10 днів за сімейними обставинами. Строковики мають 5 днів відпустки на рік за сімейними обставинами", – йдеться в тексті петиції.

Олексій Гончаренко додав, що відповідний законопроєкт про збільшення терміну відпустки військовим зареєстрували у Верховній Раді.

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